Coureur Anthoine Hubert overlijdt tijdens F2 race

Het slechtst mogelijke nieuws dat je kan krijgen vanaf het circuit.

Na de F1 kwalificatie van vanmiddag ging ik er eens goed voor zitten. Met een raceluwe periode achter de rug, was het een mooi vooruitzicht om de F2 feature race te zien, met Nyck de Vries op pole. Wat volgde was echter een tragedie. Het ene moment zit je nog dom te praten met een collega over hoe Nyck kampioen is nu Latifi eruit ligt, het volgende moment bekruipt je dat nare gevoel dat je zojuist getuige was van een vreselijke gebeurtenis.

Heel even liet de regie de restanten van twee auto’s zien bij Eau Rouge, alvorens snel weg te schakelen. Er volgde een rode vlag en daarna de mededeling dat de race niet herstart zou worden. Dan weet je eigenlijk al dat het goed mis is. Vervolgens is het afwachten en -misschien tegen beter weten in- hopen op goed nieuws. Dat leek er even te komen, maar net als destijds bij Senna, bleek het goede nieuws prematuur. Zojuist werd namelijk duidelijk dat Anthoine Hubert op 22-jarige leeftijd overleden is. Wederom een zwarte dag voor de autosport dus.

Op beelden die we zelf niet zullen delen na dit nieuws, is te zien dat Hubert bij het bestijgen van Raidillon de controle over zijn Arden verliest en rechts de muur inknalt. Het ongeluk doet heel erg denken aan dat van Magnussen in de F1 enkele jaren geleden. Hubert heeft echter de pech dat zijn auto terug op het circuit stuitert, precies in de baan van de aanstormende Juan Manuel Correa, die geen enkele kans heeft om hem ontwijken. Correa, die zelf over de kop sloeg na de touché, is naar verluidt gelukkig wel in goede doen.

Hubert was de regerend GP3 kampioen en een protegé van Renault. Voorheen kwam de Fransman ook uit voor het team van Van Amersfoort Racing in de F3. Onlangs won hij in de F2 twee sprintraces en leek hij sowieso steeds beter zijn draai te vinden in de klasse onder de F1. Op dit moment is er echter niet echt een betere manier om dit bericht af te sluiten anders dan te stellen dat we meeleven met iedereen die Anthoine persoonlijk kende. Rust zacht, Anthoine.