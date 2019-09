Deze Audi S5 heeft géén TDI motor

Goed nieuws voor milieu activisten en @jaapiyo.

Gisteren werd de geheel vernieuwde Audi A5 onthuld. Het is een modelupdate om er weer even tegenaan te kunnen gaan. We konden de foto’s en informatie vrijgeven van de Audi A5 Coupé, Audi A5 Cabriolet, Audi A5 Sportback, Audi S5 Coupé én de Audi S5 Sportback.

De oplettende lezer en plaatjesbekijker zal hebben gezien dat er één model nog ontbrak, namelijk de Audi S5 Cabriolet. Maar niet getreurd, de S5 Cabriolet komt er natuurlijk ook gewoon. We verwachten op latere termijn nog een complete fotoset van, tot nu toe wisten we één enkele afbeelding te vinden van Audi.

Nu hoor ik u denken: waarom is de open Audi S5 zo bijzonder? In principe niet direct, want de S5 Cabriolet ontvangt dezelfde visuele kenmerken en technische upgrades. Er is echter één essentieel verschil. De Audi S5 Cabriolet behoudt namelijk zijn motor. Dat betekent dat de S5 Cabrio de beschikking krijgt over een 3.0 TFSI zescilinder met 354 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel.

Mocht je per se een S5 Coupé od Sportback op benzine willen hebben, dan zul je gaan moeten importeren buiten Europa. Wil je een zescilinder diesel in je cabrio willen, dan kan dat trouwens wel. De ’50 TDI’ met 286 pk is leverbaar in de A5 Cabriolet. Maar wil je per se een nieuwe S5, maar geen diesel: dan ben je aangewezen op de Cabriolet.