Deze vrachtwagen is een absolute nachtmerrie

Met een beetje GTi rijdt je deze niet 'los'.

Je moet altijd kijken met uitlaten als de ‘snelste’, ‘duurste’ of ‘sterkste’. Ondanks dat superlatieven erg goed scoren bij de marketing afdeling, moet je uitkijken dat je er niet naast zit. Er is er bijna altijd wel eentje sneller, duurder of sterker.

Toch neemt het Amerikaanse Roush geen blad voor de band. Volgens hen is de nieuwe Roush F-150 Nitemare Package de snelste pickup op de markt. Je kan het ‘Nitemare Package’ bestellen op alle F-150’s met de bekende 5.0 Ti-VCT achtcilinders bestellen. Op dat blok schroeft men dan een TVS R2650 mechanische compressor (een supercharger, zo u wilt) om het vermogen en koppel naar nieuwe hoogten te brengen. De beademing wordt mede verbeterd door een nieuw uitlaatstyeem met sidepipes. De uitlaat is een soort fuifnummer van deze auto, want je kan kiezen uit vier verschillende standen: Touring, Sport, Wide-Open en Custom. Met die laatste kun je via een app je eigen geluid op smaak af stellen.

Het resultaat van all tuning is 255 pk en 285 Nm. Nee, niet in totaal: extra er bovenop! Dus in totaal beschikt je gekietelde F-150 over 650 pk en een boomomwortelende 827 Nm. De prestaties hangen volgens Roush een beetje af van welke F-150 je als basis neemt. Ga je voor de SuperCrew Cab, dan is een 0 naar 96 km/u sprint mogelijk in 4,1 seconden. Ga je voor de Regular Cab, dan is het zelfs te doen in 3,9 seconden. Uiteraard mag je het geheel afmaken met een lederen interieur en een bodykit. Ook een tonneaucover is leverbaar. Verlagen en 22″ wielen: het kan allemaal.

Roush is de kinderachtigste niet en geeft maar liefst drie jaar garantie op de modificaties. Nadeel, je mag dan maximaal 58.000 km rijden. Het Nitemare Package is leverbaar vanaf 19.950 dollar. Dan moet je nog wel even je eigen F-150 met V8 meenemen. Wil je ‘m zelf samenstellen? Klik dan hier voor de Roush configurator.