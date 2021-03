Tesla Model 3 blijft hangen aan laadpaal en laat niet meer los - Autoblog.nl

De laadkabel van een Tesla Model 3 zat vast in een laadpaal. De eigenaar kreeg de kabel met geen mogelijkheid los.

Een tankslang kun je altijd terugtrekken en weer ophangen aan de pomp. Met een elektrische auto is dat anders. Zodra de auto gaat opladen zal de kabel zichzelf vergrendelen. De paal en auto moeten de kabel weer vrijgeven, anders krijg je deze echt niet zomaar los.

Maar wat als de kabel niet meewerkt? Het overkwam een Tesla Model 3-rijder. Hij wilde ’s avonds vertrekken na een laadsessie, maar de Supercharger noch de auto weigerde medewerking. De kabel bleef in een vergrendelde positie aan de Model 3 hangen. Het was inmiddels 1:30 in de nacht. Tesla kon pas op z’n vroegst iemand de volgende dag sturen om er naar te kijken. In de tussentijd zat de man met de gebakken peren.

Alle mogelijkheden om de kabel los te krijgen zijn geprobeerd. Zo zit er bijvoorbeeld een noodgreep in de kofferbak van de Tesla om in een noodsituatie de kabel los te krijgen. Ook deze weigerde dienst. Uiteindelijk heeft de man zijn Tesla verlaten om elders de nacht door te brengen.

Bij terugkomst, omstreeks 09:30 de volgende ochtend, begon hij een nieuwe poging. In één keer liet de laadpaal de kabel los en kon de Model 3-rijder vertrekken. De bestuurder heeft besloten zijn auto bij een service center van Tesla af te gooien voor een controle. Mogelijk ligt het probleem niet aan de auto, maar heeft het met de laadpaal te maken. Tesla heeft in elk geval een monteur op de bewuste Supercharger afgestuurd om het één en ander na te kijken. Het hele avontuur, inclusief de video, werd gedeeld via Reddit.