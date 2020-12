Peugeot 308 (GTI) occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

De Peugeot 308 werd Auto van het jaar in 2014, eens kijken hoe hij zich houdt in het occasion aankoopadvies.

De naamgeving is wellicht wat vreemd, want na 305, 306, 307 en 308, kwam nog een keer 308. Wellicht omdat de Fransen in de jaren negentig al eens de Peugeot 309 bouwden. Dit is dus de tweede generatie Peugeot 308, die modelcode T9 heeft.

Voor dit occasion aankoopadvies reden we een stukje in de Peugeot 308 GTI. Het Nederlandse (fiscale) klimaat is al een tijdje niet zo vriendelijk voor dit soort auto’s, dus het aanbod op Marktplaats beperkt zicht tot 9 stuks. Toch hoort de 270 pk sterke en lekker sturende 308 GTI echt wel op de shortlist van de liefhebber.

Het fiscale klimaat was een stuk vriendelijker voor bepaalde dieselversies van de Peugeot 308. Ze hadden in 2014 en 2015 een verminderde bijtelling van 14%. In het occasion aanbod is dat ook wel terug te zien en die voormalige leasetoppers kunnen veel value for money bieden. Ook de 308 SW was er met de lagere bijtelling.

In 2017 kreeg de 308 een facelift, maar groot zijn de (uiterlijke) verschillen niet. LED lampen rondom zijn de grootste wijzigingen en de 1.5 diesel deed zijn intrede.

Voor sommigen is het even wennen achter het stuur. Die is namelijk een stuk kleiner en de tellers zijn er boven geplaatst. Sommigen zweren bij dit i-Cockpit concept, maar er zijn ook mensen die er niet mee overweg kunnen. Altijd even proefrijden dus.

Aandachtspunten Peugeot 308

Als je een tweedehands tweede generatie Peugeot 308 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De vorige generatie Peugeot 308 bleek geen wonder van bouwkwaliteit, deze generatie is gelukkig beter. Maar loop toch even door de lijst met Peugeot 308 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De condenser voor de airco van de Peugeot 308 hangt op een plek die gevoelig is voor steenslag. Als de airco niet werkt, dan zou de condensor (verdamper) defect kunnen zijn. Reparatie is prijzig.

De midden armsteun raakt nogal snel lam.

Onderstel

Veel bijgeluiden van het onderstel, waarbij er een aantal verschillende zaken mis kan zijn. Aan de voorzijde zijn het vaak de stabilisatorstangen of toplagers van de veerpoten.

Bij Peugeot 308 gebouwd tot eind 2015 kan de achteras metalig kraken en daarvoor is een oplossing die we niet vaak zien in een occasion aankoopadvies. De dwarsbalk van de achteras kan worden vervangen of deze kan met PUR worden gevuld.

Aandrijflijn

De atmosferische 1.2 met 82 pk is echt te licht voor dit soort auto. Bij de diesels met handbak (en dat zijn ze praktisch allemaal) moeten koppeling en vliegwiel nogal eens vervangen worden.

Moeilijk schakelende bakken, vooral in koude toestanden.

De 1.6 THP motor heeft geen beste reputatie, maar de issues speelden vooral bij de eerste lichtingen. In principe is de 1.6 THP in deze generatie Peugeot 308 een stuk betrouwbaarder, maar houdt wel de aandachtspunten in de gaten:

Distributieketting 1.6 THP motoren: kenmerkt zich door geratel en diesel-geluid (bij de benzines). Kan leiden tot serieuze motorschade indien niet tijdig verholpen.

Als er veel korte stukken worden gereden kan de 1.6 THP motor inwendig vervuilen. Goed gas geven kan helpen, evenals tanken van premium brandstoffen, maar in het uiterste geval moet de motor worden gereinigd.

De benzinemotoren hebben een elektrisch inschakelende waterpomp, maar soms doet die dat niet. Daardoor kan de koeling onvoldoende zijn en de motor te warm worden.

De diesels kunnen een lekkende brandstof aanvoerleiding hebben. Brandstof kan daardoor niet meer bij de motor komen en dus start die niet of slaat af.

Elektronica

Het touchscreen van het navigatiesysteem bevriest soms, meestal helpt een reset, maar niet altijd. Controleer hoe oud de kaarten van het navigatiesysteem zijn bij aanschaf. Regelmatig blijken ze verouderd en een update voor Europa kost 150 euro.

Het infotainment systeem had tot 2015 veel bugs, maar met software updates zijn die veelal verholpen.

Motoren

Benzine

1.2 82 pk/ 118 Nm

1.2 THP 110 pk/ 205 Nm

1.2 THP 130 pk/ 230 Nm

1.6 THP 125 pk/ 200 Nm

1.6 THP 155 pk/ 240 Nm

1.6 THP 205 pk/ 285 Nm

1.6 THP 225 pk/ 300 Nm

GTI 250 pk/ 330 Nm

GTI 263 pk/ 340 Nm

GTI 272 pk/ 330 Nm

Diesel

1.5 HDi 102 pk/ 270 Nm

1.5 HDi 130 pk/ 300 Nm

1.6 HDi 92 pk/ 230 Nm

1.6 HDi 99 pk/ 254 Nm

1.6 HDi 116 pk/ 270 Nm

1.6 HDi 120 pk/ 300 Nm

1.6 HDi 177 pk/ 400 Nm

1.6 HDi 181 pk/ 400 Nm

Aanbod Peugeot 308 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er ruim 1200 stuks van de Peugeot 308 T9 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Peugeot 308 beginnen bij 8.000 euro en kunnen oplopen tot €36.000 voor (vrijwel) nieuwe exemplaren. Voor het totale aanbod van de Peugeot 308 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.