Japan zint op ban verbrandingsmotoren - Autoblog.nl

Het land wat de Honda NSX, de Nissan GT-R en de Lexus LFA voortbracht wil straks de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verbieden.

Een jaar of tien geleden moest de doorbraak van de EV nog beginnen, maar er is de laatste jaren veel gebeurd. We zijn nu zelfs al in het stadium aanbelandt dat er data worden geprikt voor een verkoopverbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren. In het Verenigd Koninkrijk mogen nieuwe auto’s in 2030 bijvoorbeeld niet meer voorzien zijn van een benzine- of dieselmotor.

Japan

Britten mogen dan eigenwijs zijn op bepaalde punten, ze zeker niet de enigen met dergelijke snode plannen. De grootste staat van de VS, Californië, wil een zelfde maatregel invoeren, alleen dan vijf jaar later. Ook in Europa wordt er volop over gesproken. Japan doet nu ook een duit in het zakje. De Japanse omroep NHK meldt dat er plannen zijn om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren te verbieden. Dat zou ergens rond 2035 moeten gebeuren.

CO 2 -neutraal

De plannen zijn nog niet officieel, maar passen wel binnen het beleid van het land. Twee maanden geleden kondigde premier Suga aan dat Japan per 2050 CO 2 -neutraal wil zijn. Dat betekent dus dat de benzine- en dieselauto’s vroeg of laat in de ban gedaan moeten worden.

Auto-industrie

De consequentie is ook dat er voor de Japanse auto-industrie werk aan de winkel is. Toyota is marktleider in eigen land, maar zij hebben nog geen enkele volledig elektrische auto op het programma. Wel hebben ze de Mirai, die als waterstofauto net zo goed emissievrij is. In tegenstelling tot Toyota zette Nissan wel van begin af aan in op EV’s met de Leaf. Binnenkort krijgt die gezelschap van de Ariya. Honda was niet haantje de voorste, maar hun eerste EV is er inmiddels: de Honda e. Wouter heeft er zelfs al mee gedrift:

Nederland

Japan is nog een ver-van-ons-bed-show, maar in Nederland is het ook een kwestie van tijd voor er een verkoopverbod gepland wordt. Dit zal deels afhangen van de besluiten die de hoge heren in Brussel zullen nemen.

Via: Reuters