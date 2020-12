Hofele Ultimate HG is Ultieme G-Klasse met ultieme deuren - Autoblog.nl

Kijk, met de deuren van de Hofele Ultimate HG kun je in elk geval de blits maken.

Het is voor tuners in veel gevallen lastig om te overleven. In sommige gevallen wordt een bepaald merk of model ineens minder populair, waardoor er ook minder vraag is voor aftermarket onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan Hirsch Performance. Dat was vroeger een Saab-specialist, maar dat merk bestaat niet meer. Dus is Hirsch nu Mercedes-tuner (echt waar!).

Soms zie je dat een tuner juist ziet dat er simpelweg te weinig te verdienen valt. Denk aan Novitec. Sinds Novitec geen Alfa Romeo’s, Fiats en Lancia’s aanpakt *maar Ferrari’s), gaat het beter dan ooit. Voor Hofele geldt ongeveer hetzelfde. Deze Duitse tuner was voorheen gespecialiseerd onderdelen voor producten van de Volkswagen Group (zie gallery boven). Tegenwoordig focussen ze zich heel erg op Mercedes.

Geen Brabus

Het mooie van Hofele is dat ze niet Brabus achterna gaan. Dat zien wij bij deze Hofele Ultimate HG. In veel gevallen zijn de meeste conversies voor de G-Klasse allemaal hetzelfde: veel carbon, enorme zwarte velgen, te veel spoilers en een (minimaal) 800 pk sterke motor onder de eveneens koolstofvezel motorkap met luchthappers. Ziet er bijzonder cool uit, maar origineel is het niet. Hofele past Mercedessen aan, maar dan juist door elegante c.q. kitscherige kant van het merk te accentueren.

Hofele Ultimate HG

In plaats van carbon, zien we op de Hofele Ultimate HG juist veel chroom, gepolijst metaal en aluminium. Geen matzwarte wrap, maar juist two-tone metallic koetswerken. Voor deze G-Klasse is het niet anders. Maar Hofele heeft nóg een troef achter de hand en dat zijn de deuren! Hofele heeft namelijk even de scharnieren omgewisseld. De deuren openen precies de andere kant op. Inderdaad, de Hofele G-Klasse heeft Suicide-deuren gekregen.

Coach Doors

Het is een slimme zet van Hofele. Want als je al 600 pk hebt, wil je dan investeren in 800 pk of 900 pk? Zeker omdat de rechtsback van dezelfde werkgever al 1.000 pk heeft. In dit geval maakt het vermogen niet uit, want op de Hofele Ultimate HG heb he achterdeuren die de andere kant op openen! Net als de Rolls-Royce Cullinan en de enorm coole Lincoln Continental Coach Door Edition.

Two tone lak voor Hofele Ultimate HG

Zoals vermeld probeert Hofele de tuning op een andere wijze toe te passen, ook op de Hofele Ultimate HG. De ‘Turbine’-velgen zijn 23″ groot en lijken niet te misstaan onder een Maybach. Datzelfde geldt ook voor de two-tone lakkleur. De zwarte kleur (Crystal Black) is afkomstig van Rolls-Royce, Carpathian Grey is juist een Range Rover-kleur.

Interieur Hofele Ultimate HG

Dat tweekleurige thema zien we ook terug in het interieur. De Hofele Ultimate HG heeft grotendeels wit leer, afgewisseld met donkergrijs leer. Net als de gehele auto moet het je smaak zijn, maar het vakmanschap is indrukkwekkend. Uiteraard is alle luxe aan boord van deze W463, zoals massagefunctie op de achterstoelen (met verkoeling en verwarming), pianohout en een extra intotainment-scherm voor de achterpassagiers.

Techniek van de Hofele Ultimate HG

Dan de techniek van de Hofele Ultimate HG. Daar vertellen de tuners helemaal niets over. Net zoals vroeger doet Hofele enkel en alleen aan cosmetische aanpassingen. Kun je de motor altijd nog bij Brabus voorzien van een krachtkuurtje.