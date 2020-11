Peugeot 508 SW duurtester afscheid - Autoblog.nl

We hebben een periode met de Peugeot 508 SW duurtester gereden. Dit is onze conclusie van deze Franse familiewagen.

Peugeot heeft zichzelf weer op de kaart gezet in het D-segment met de 508. Je hebt het model als berline, maar ook als stationwagen. Redenen om voor de 508 SW te kiezen is het uitgesproken uiterlijk, interieur en de prettige rijeigenschappen. We hebben de Peugeot 508 SW als duurtester voor een langere periode aan de tand gevoeld om eens te kijken hoe dat bevalt.

Motor & prestaties

De dikste non-hybride uitvoering van de 508 SW heeft de 1.6 turbomotor met 225 pk. Onze duurtester zat één trapje lager met de 180 pk PureTech, gekoppeld aan een 8-traps automaat. Dikker is altijd beter, maar in de praktijk zul je de variant met 180 pk vaker tegenkomen dan het topmodel met 225 pk. En met 180 pk en 250 Nm koppel is de 508 SW echt geen lullige auto.

Wel heeft de 1.6 merkbaar een aanloopje nodig. Als je het gas intrapt heeft de benzinemotor een moment nodig om wakker te worden en na dat moment gaat de turbo pas merkbaar helpen. Uiteindelijk is dit even gewenning en leer je dat dit een eigenschap van het blok is. Ga je eenmaal vooruit, dan verloopt de acceleratie prima. Het karakter van deze motor is dat het er eentje met een lange adem is. Verwacht dus geen duw in de rug of zo, maar een gematigde acceleratie.

Veiligheidsfeatures

Onze Peugeot 508 SW duurtester had een aantal veiligheidsfeatures die het leven prettiger en comfortabeler maken. Zo maakten we gretig gebruik van de adaptive cruise control. De adaptive cruise control in 508 SW is ook uitgerust met een vorm van stuurhulp zodat de auto netjes binnen de lijntjes blijft. Natuurlijk moet je nog altijd je handen aan het stuur houden, het is echt een hulpje.

Een andere feature is de lane keeping assist. Het nadeel in de 508 is dat deze functie altijd aanstaat bij het starten van de auto, ook al heb je deze uitgeschakeld. Deze feature corrigeert je als je volgens de auto niet correct binnen de lijntjes aan het rijden bent. In de praktijk kan de techniek een bemoeial zijn waardoor je het uitzet. Vervolgens moet je dit wel elke rit handmatig doen, omdat het standaard altijd weer aangaat.

zie hieronder de introductie van de Peugeot 508 duurtester

Het sturen

Met de nieuwe Peugeot 508 SW willen de Fransen meer dan alleen een praktische gezinsauto bieden. Vaders of moeders moeten ook een beetje lol kunnen hebben onderweg. Na onze periode met de Peugeot 508 SW duurtester kunnen we concluderen dat de auto echt wel leuk stuurt.

Daarvoor moet je wel op snelheid komen. Want de stuurbekrachtiging voelt op lage snelheid (onder de 30km/u) wat ‘stapperig’ aan. Daarmee bedoelen we dat je merkbare stapjes voelt wanneer je het stuur draait. Het voelt alsof de bekrachtiging niet 100% zeker van zijn zaak is.

Het is een mooi onderstel dat goede feedback geeft op wat je doet. De auto geeft vertrouwen als je ook op tempo aan het rijden bent en is niet bang om eens een bochtje te pakken. Met de M-knop op de pook kun je handmatig schakelen inschakelen in combinatie met de flippers achter het stuur. In de praktijk doe je dat misschien één of twee keer, maar daar is het type auto natuurlijk ook niet voor bedoeld.

Uiterlijk en interieur

Met de Peugeot 508 SW duurtester kun je goed voor de dag komen. Nee echt, we vinden het echt een mooie auto. Het Franse automerk heeft duidelijk tijd gestopt in het sexy maken van het exterieur en het interieur. Daar zijn wijze lessen getrokken in vergelijking met zijn voorganger.

De achterlichten hebben een grappig lichteffect, de koplampen met het slagtanden effect. En wist je dat de achterlichten van een 508 adaptief zijn? Ze staan altijd aan als je in de auto rijdt en passen zich aan op de omstandigheden. Dus niet te fel als je in het donker aan te rijden bent en niet te zacht bij daglicht. Een ander kenmerkend punt van het uiterlijk zijn de stijlloze portierramen. Dat zie je toch niet vaak bij stationwagens.

Aparte vermelding voor het dashboardkastje, laat je de Peug in de Italiaanse zon staan met de pas aangeschafte snoepjes van de lokale pomp. Dan kan je na een dag ZO (zie onder) je gesmolten lading colaflesjes of sleutelhangers aantreffen. Soort van heel Holland bakt maar dan minder fris. Maar goed, dit kunnen we de 508 niet kwalijk nemen. Benieuwd wat jullie ooit hebben vernietigd met de ‘ovenfunctie’ van een dashboardkastje…

In het interieur heb je het kenmerkende i-Cockpit. Als je hier nog nooit mee gewerkt hebt denk je misschien: wat raar. Dit gevoel is echter al na 5 minuten weg als je aan het rijden bent. Het stuurtje ligt lekker in de hand en het voelt zeker niet onnatuurlijk.

Er is een mooi digitaal scherm en in het midden zitten fraaie piano achtige toetsen voor de bediening van zaken in de auto. Je kunt je smartphone draadloos opladen, maar dat vak ligt feitelijk onder het scherm in de middenconsole. Daardoor ligt het toestel compleet uit het zicht. Hartstikke veilig natuurlijk, maar in de praktijk toch wel irritant.

Het infotainmentscherm is ook niet zo briljant. Wat echt beter kan is de kwaliteit van de achteruitrijcamera. Het beeld is niet helder en daardoor is de situatie niet altijd goed te zien. Dan ga je toch weer meer op die oude vertrouwde spiegels letten.

Conclusie

Onze tijd met de Peugeot 508 SW duurtester zit erop en de auto is echt goed bevallen. Vrijwel alle zaken die je wilt op een auto van deze klasse zitten erop. Denk aan navigatie, adaptieve cruise control, stoelverwarming en noem het maar op. In de categorie ‘dat zou leuk zijn’ had de auto nog luxer kunnen zijn. Bijvoorbeeld grotere velgen, een panoramadak, een elektrische kofferklep en elektrische stoelbediening zaten niet op deze duurtester.

Tel daarbij op dat het een goed sturende auto is én dat het uiterlijk dik voor elkaar is en dat maakt de Peugeot 508 SW een echte winnaar. Het enige wat ontbreekt is nog een dikke motor en dat had de kers op de taart geweest.

liever Wouter zien praten over het afscheid van de duurtester? zie de afsluitingsvideo hieronder.