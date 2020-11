Eerste BAC Mono R krijgt Playstation kleurtjes - Autoblog.nl

De eerste uitgave van de heftigste BAC Mono, de R, krijgt kleuren met een leuke knipoog mee.

De Britten hebben in hun auto-industrie van één ding zeker genoeg: circuitspeeltjes. Eén van de heftigste van het moment is de BAC Mono. De 2.3 liter Cosworth viercilinder met 285 pk lijkt niet een recept voor heftig spul. Let wel dat de auto slechts 540 kg weegt. Een gewicht waarbij wat je de afgelopen week hebt gegeten invloed heeft op de prestaties van de auto.

Nog erger

Dat was al voldoende voor 2,8 seconden naar de 100 en bizarre wendbaarheid op het circuit. Het koude kunstje overdoen kan echter nog steeds. BAC onthulde begin dit jaar de Mono R. Een 2.5 liter motor van Mountune doet nu de aandrijving en levert 340 pk. Nog heftiger, dus.

Eerste Mono R

BAC is een kleine speler, maar kan nu de Mono R uitleveren. Het eerste model dat naar een klant gaat is bovenstaande. Er is niet gekozen voor één van de tinten grijs of zwart die BAC aanbiedt. Nee, de koper wilde een kleurtje dat terugslaat op een Playstation-spel. WipEout, om precies te zijn. Een futuristisch spel met zwevende voertuigen waarmee een soort visie van hoe ‘autoracen’ eruit komt te zien neer wordt gezet. Eén van de voertuigen was uit te rusten met de kleuren van team ‘Feisar’. Dat zijn de kleuren die je op de foto’s ziet.

Ondergetekende kent het spel niet, maar bijna elke game heeft wel een fanbase. BAC wilde in ieder geval met liefde de lak en stickers aanbrengen, als een soort in-huis BMW Individual voor BAC. Om de kleuren accuraat te krijgen werd Nick Burcombe, één van de ontwikkelaars van de game, opgeroepen. Het resultaat duurde 10 dagen om aan te brengen op de Mono R. Een mooi toeval: zowel BAC en de maker van de WipEout-game opereren vanuit Liverpool.

Er komen 30 Mono R’s, wees er dus snel bij. Deze eerste gaat naar een klant in Europa.