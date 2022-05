Officieel: Renault verkoopt Lada aan de Russen

En Renault Rusland doen ze ook meteen van de hand.

Dat Renault Dacia bezit is algemeen bekend, maar niet iedereen weet dat Renault tot voor kort nog een Oost-Europees budgetmerk onder zijn vleugels had: Lada. Dat is ook niet heel relevant voor ons in Nederland, aangezien Lada hier al lang niet meer actief is. In hun thuisland leveren ze echter nog vrolijk de stokoude Niva.

Meerderheidsbelang

Renault heeft al sinds 2005 een belang in AvtoVAZ (het bedrijf achter Lada) en sinds 2016 is dat ook een meerderheidsbelang. Met Renault als moederbedrijf kan Lada eindelijk weer eens serieuze stappen zetten.

Gloednieuwe Niva

Er waren dan ook grote plannen: er zou na dik 40 jaar eindelijk een gloednieuwe Niva komen op een platform van Renault-Nissan. Daarnaast zouden er nog drie andere nieuwe modellen komen en Lada zou een business unit vormen met Dacia.

Oekraïne

De toekomst zag er dus rooskleurig uit voor Lada, maar dat is nu allemaal veranderd met de ‘speciale operatie’ in Oekraïne. Renault heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat ze hun meerderheidsbelang in AvtoVAZ van de hand doen.

NAMI

Het belang van 67,69% wordt verkocht aan het NAMI, het Russische onderzoekinstituut op autogebied. Renault doet tegelijkertijd Renault Rusland van de hand. Dit wordt verkocht aan de stad Moskou.

Renault-fabriek

De Russen krijgen daarmee de Renault-fabriek in Moskou in handen. Ze weten ook al wat ze daarmee van plan zijn. Ze willen een Sovjet-Russich merk nieuw leven in blazen. Het gaat om Moskvitsj, een merk dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond op basis van een fabricagelijn van de Opel Kadett. De geschiedenis lijkt zich nu deels te herhalen, al valt nog te bezien wat er van terecht komt.

Terugkopen

De band tussen Renault en Lada is overigens nog niet definitief verbroken. Het Franse merk houdt namelijk nog wel een optie om het meerderheidsbelang terug te kopen binnen zes jaar. Het hoofdstuk is dus nog niet definitief gesloten. Renault gaat wel alvast beginnen met €2,195 miljard af te schrijven.

Header-afbeelding: schets uit 2021 voor de nieuwe Lada Niva

.