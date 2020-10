Fast & Furious komt ten einde na deel elf - Autoblog.nl

Er zitten nog twee Fast & Furious films in de pijplijn, daarna komt de franchise naar verluidt ten einde.

Een rasechte kaskraker: zo kun je Fast & Furious wel noemen. De filmreeks weet steeds vaker de grenzen van het mogelijke te tarten, maar iedereen wil het zien. Of dat nou leedvermaak of echt vermaak is, het budget voor de films is zowat oneindig en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Actie

Wat moet je verwachten van de Fast & Furious films? Het is simpel: het was een autofilm met actie, nu is het een actiefilm met auto’s. We volgden Brian O’Connor (Paul Walker) en Dom Toretto (Vin Diesel) in vele perikelen met gemodificeerde auto’s. De bekendste uit de eerste film zijn een toen nog niet eens bijzonder oude Toyota Supra (A80) en een toen al zeer klassieke Dodge Charger. Ondertussen zouden we je niet eens meer kunnen vertellen om welke auto’s het draait, want de zeven hoofdkarakters rijden hun auto’s gemiddeld vier keer per film aan barrels. Om nog maar te zwijgen over de rest van de auto’s en spullen die aan gort gereden worden.

F9

Goed, die film(s) dus. Een paar jaar geleden kwam Fast & Furious 8: the Fate of the Furious uit, in 2020 zou het tijd moeten zijn voor deel 9. Deze heet “F9: the Fast Saga”. Collega @willeme zette het plot al een keer uiteen:

Dom is papa geworden. Letty geeft kindje een te grote ketting voor bescherming. Alles gaat fout. John Cena is het criminele broertje van Dominic. Charlize Theron heeft het kapsel van een 8 jarig jongetje uit Flevoland. Alles gaat (nog een keer) fout. Crew komt bijelkaar in onverklaarbaar dure auto’s met nog duurdere tuning. Dom zegt: “Let’s go to work”. Alles ontploft. Mitrailleurs. Gevechten op onhandige locaties. Vrachtwagens in de lucht. Nog meer ontploffingen. Auto’s in de lucht. Han is terug! In een driftende oranje Supra! Iedereen is familie. Einde. WillemE, in het artikel over de trailer van F9 (vóór de coronapandemie).

Cynisme terzijde, hoe veel van bovenstaande waar is kun je zelf checken:

Goed, dit negende deel zou in het voorjaar al gedropt zijn, maar door je-weet-wel vindt het feestje volgend jaar plaats.

Uitmelken

Zoals gezegd, de grenzen van het mogelijke worden opgezocht. Er is min of meer bevestigd dat niet alle scènes zich binnen de dampkring afspelen. Op een gegeven moment moet je wel zó de surrealistische kant op gaan, dat je je moet afvragen of je niet gewoon moet kappen. Nu wordt gezegd dat deel 9 nog opgevolgd zal worden door deel 10 en deel 11. Daarna zal regisseur Justin Lin er mee stoppen. Hiermee is min of meer gezegd dat de Fast & Furious reeks ten einde komt.

Spin-offs

Maar de liefhebber van enorm simpele en toch wel vermakelijke actiefilms met relatief vaak een auto op het scherm, hoeft nu niet vanaf pak ‘m beet 2030 zich kapot te vervelen. Dat Fast & Furious ten einde komt, zegt niks over de spin-off(s). In plaats van een Fast & Furious film kwam namelijk de film Hobbs & Shaw uit. Dwayne “The Rock” Johnson had een ‘bijrol’ in de F&F-films, maar kreeg in deze spin-off samen met Jason Statham een hoofdrol. Om de film zoals bovenstaand even samen te vatten: gevechten, explosies, McLaren 720S, “huh, is dat het McLaren Technology Center?“, nog meer explosies, nog meer gevechten, Dwayne Johnson die zonder shirt aan een takelwagen hangt, vijand verslagen, einde.

Een film met veel raakvlakken met de hoofdreeks dus. Naar het schijnt moeten spin-offs als deze de reeks nog even in leven houden. Michelle Rodriguez, die Letty speelt in de films, wilde namelijk ook een spin-off met vrouwen als hoofdpersonen.

Of de hele Fast & Furious reeks ten einde komt na deel 11: het lijkt zo te zijn, maar tijden veranderen snel tegenwoordig. Zoals gezegd, het is niet makkelijk om de vorige films te overtreffen qua absurdisme. (via Variety)