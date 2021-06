Porsche 992 GT3 Touring heeft een schandalig lekkere kont - Autoblog.nl

Kim Karadashian ziet momenteel groen van jaloezie.

In februari lanceerde Porsche de gloednieuwe 911 GT3. Die is er niet subtieler op geworden ten opzichte van zijn voorganger. Blikvanger is de grote achtervleugel met zwanenhalssteunen, geïnspireerd op de racerij. Dat belooft nog wat voor de GT3 RS en GT2 RS.

De opzichtige nieuwe spoiler zal niet ieders ding zijn, maar er is nu goed nieuws: de GT3 Touring is terug! Deze versie was er voor het eerst bij de 991 GT3 Mk2 en was in feite een vervolg op de 911R. Belangrijk verschil: de Touring was niet gelimiteerd. Daarmee gaf Porsche de middelvinger aan opportunistische klanten die een nieuw investeringsobject zagen.

Nu heeft Porsche dus ook de 992 GT3 ontdaan van zijn achtervleugel. In plaats daarvan is er een actieve achterspoiler, die omhoog komt op hogere snelheden. Net als bij een 992 Carrera dus.

Naast de spoiler zijn er nog een paar subtiele verschillen die de Touring wat stijlvoller maken dan een normale Porsche 992 GT3. De raamlijsten zijn bijvoorbeeld zilverkleurig, evenals de uitlaatsierstukken. De Touring heeft ook voorbumpers in exterieurkleur. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar een normale GT3 gaat voor de ‘basic’ look met een grotendeels zwarte voorbumper.

De 911R en 991 GT3 Touring waren er uitsluitend met handbak. Bij de 911R was dat echt een USP omdat de reguliere GT3 toen alleen met PDK leverbaar was. Bij de 992 GT3 Touring valt er voor het eerst te kiezen. Net als de reguliere 992 GT3 is deze variant met PDK én met handbak leverbaar. De afwezigheid van PDK is dus geen reden meer om de Touring te laten staan.

Of je nu voor PDK gaat of voor een handbak, de Porsche 992 GT3 Touring kost €238.800. Ter vergelijking: de normale GT3 moet minstens €239.200 kosten. Als je voor de Touring gaat kun je dus €400 in je zak houden én je hebt de lekkerste versie van de Porsche 992.