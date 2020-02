Pleeg heiligschennis met deze getunede Honda NSX

Een getunede Honda NSX is, om Johan Derksen te spreken, “nat dun“.

Er zijn dingen die je gewoon niet doet. Je gaat niet over de Nachtwacht tekenen met een viltstift. Je gaat ook niet Texas Flood van Stevie Ray Vaughan op een panfluit spelen. Je gooit geen klodder Zaanse mayonaise op een hoofdgerecht van een driesterrenchef. En je doet ook niet wat LB-works heeft gedaan: een getunede Honda NSX de wereld in brengen.

Balans verstoren

Nu is tuning bij sommige Japanse modellen geen problemen. Sommige auto’s zijn gebouwd om zelf aangepast te worden, denk aan de Mitsubishi Lancer Evolution in RS-trim met die guitige stalen velgjes. De Honda NSX is een van de auto’s waarbij je eigenlijk niets zoveel kunt toevoegen. Alles is in perfecte balans met elkaar. Als je zelf dingen gaat toevoegen, verstoor je die balans. Dus een getunede Honda NSX is dus blasfemie.

LB-Works

Dat maakte LB-Works niet uit. LB-Works kennen jullie misschien onder de naam Liberty Walk. Ze doen eigenlijk altijd hetzelfde. Ze pakken een mooie supercar en verbouwen ‘m vervolgens met een iets te dikke bodykit. Ook wordt de auto te ver verlaagd en zijn de wielen te groot en te breed.

Cartoonesk

Dat is in dit geval niet anders. De verbreding is bijna cartoonesk te noemen. De popnagels en uitsparing voor de tankdop aan den achterzijde geven de LB-works Honda NSX een 993 GT2-esque uitstraling. De wielen zijn gewoonweg infantiel, evenals de splitter aan de voorkant. Natuurlijk, we weten het: het hoort allemaal bij de LB-Works look. Maar er is niets dat aantoont dat de rijeigenschappen daadwerkelijk verbeteren.

Airride

Sterker nog, je kan ervan uitgaan dat uiterst verfijnde demping, sport-comfortabele wegligging en kwikzilverige besturing compleet om zeep geholpen zijn. Niet in de laatste plaats omdat de vering vervangen is door een airride onderstel. Of het dus zin heeft op zijn getunede Honda NSX: geen idee. In tegenstelling tot bijvoorbeeld AC Schnitzer of Manthey doen ze bij LB-Works geen vergelijkend warenonderzoek op een circuit.

Niet sneller

Sowieso bestaat de kans de kans dat dat dramatisch zou gaan uitpakken. Het licht in de lijn der verwachting dat deze creatie gewoon een stuk langzamer is dan een standaard NSX. De auto is voorzien van een bodykit, grote wielen en airride systeem, maar er wordt met geen woord gerept over mechanische upgrades. De NSX van LB-Works heeft dus hoogstwaarschijnlijk geen enkele paardenkracht of Newtonmeter extra. Mocht je toch interesse hebben. De plastic bodykit kost zo’n 12 mille, de verlaging kost 13 mille.