Voel je 'gangsta' in deze one-off NSX Cabrio - Autoblog.nl

Waarom Honda nooit met een NSX Cabrio is gekomen? Hier heb je het antwoord. En dan heb je hem nog niet met het dak dicht gezien.

De Honda NSX is jullie allen welbekend. De Honda NSX Cabrio is jullie allen waarschijnlijk niet bekend. Die is er namelijk nooit geweest. Althans, niet officieel. Toch hebben we hier een NSX Cabrio voor onze neus.

De NSX kende een lange levenscylcus: van 1990 tot 2005. In die tijd zijn er aardig wat varianten geweest van Honda’s supercar. Een cabrio zat daar niet tussen, maar er was wél een targa-variant. Dit was de NSX-T die grotendeels identiek oogde aan de reguliere NSX.

Er was echter iemand die geen genoegen nam met een targa en zijn NSX om heeft laten bouwen tot een echte cabrio met softtop. Het resultaat is deze Acura NSX Convertible. Inderdaad, Acura, want het betreft hier een Amerikaans exemplaar.

Deze NSX was overigens niet van een willekeurige Amerikaan, maar van niemand minder dan Ice Cube. Helaas helpt deze creatie niet bij het ontkrachten van vooroordelen over rappers en smaak. Los van het feit dat een NSX absoluut niet opknapt van een cabrio-behandeling zijn de velgen ook niet om over naar huis te schrijven.

De stijfheid van de auto zal er ook niet op vooruitgegaan zijn. De targa-versie van de NSX had al extra verstevigingen nodig, dus een NSX die volledig van zijn dak is ontdaan heeft dat zeker. Het feit dat dit geen officiële creatie van Honda/Acura is boezemt op dat vlak weinig vertrouwen in. Wat deze ombouw extra jammer maakt: de techneuten van Honda hebben juist heel veel energie gestoken in het verhogen van de stijfheid van de NSX.

Je kunt dus wel stellen dat deze NSX op meerdere vlakken verpest is. Voor wat het waard is: het is wel een unieke creatie. De auto staat momenteel te koop bij Classic Cars of Atlanta, die er $39.500 (€32.700) voor willen hebben.