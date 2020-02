Voel je een koning met deze lange Audi A8

Met deze Audi A8 ben je geen eindbaas, maar een heuse koning.

Weinig auto’s zijn zo imponerend als een verlengde topklasse auto. Een lange BMW 7 Serie, Mercedes-Benz S-Klasse of Audi A8 zijn natuurlijk al enorm grote auto’s. Deze kun je ook nog eens als ‘L’ krijgen, met een lange wielbasis. Maar het kan nog een stapje indrukwekkender met deze koning van een Audi A8.

Conversies

Dit soort conversies worden vaak door carrosseriespecialisten gedaan. Het gaat er niet alleen om dat een auto langer is, maar dat de extra ruimte ook net zo luxe of zelfs luxer is dan het model waarvan deze is afgeleid. Wie weleens in een verlengde Lincoln Town Car of Chrysler 300C heeft gezeten, zal het kunnen beamen: het is een groot plastic festijn met fluorescerende lampjes.

Remetz

Dat is met deze Audi A8 niet het geval. Zoals je op de afbeeldingen kunt zien, is deze auto zeer kundig verlengd en aangekleed. De verantwoordelijk partij daarvoor is Remetz. Dat is dezelfde firma uit Lisse die zich bezighoudt met Tesla stationwagons, volgauto’s en limousines. Mocht je de Audi herkennen: klopt, Willem-Alexander heeft er precies zo eentje. Dat zijn dan ook de enige twee A8 limousines die Remetz heeft gebouwd.

Geen AA-platen

Deze A8 heeft geen AA-86 kenteken, maar gewoon ‘burgerlijk’ setje platen. De Audi A8 stamt uit 2013. Er is net als bij Willem-Alexander gekozen voor de ‘beste’ motor, een 4.2 liter grote achtcilinder diesel. Deze motor is goed voor 351 pk en 800 Nm, wel handig met het extra gewicht. Er is dus altijd voldoende koppel om je zelf vooruit te bewegen. Ook kun je dan een redelijke actieradius realiseren. Met de extreem dorstige en niet bijster krachtige W12 kan dat nog weleens een dingetje zijn.

Plus 45 centimeter

De Audi A8 van Remetz is 45 centimeter dan de standaard A8 L. Zoals gebruikelijk komt de ruimte enkel en alleen ten goede aan de achterpassagiers. Je moet als koning toch wel een beetje ruim kunnen zitten. Deze Remetz heeft tussenruit die je kunt openen of juist verduisteren. Verder kan er een tafeltje voor je laptop openklappen en zijn er multimedia schermen die omhoog schuiven. Uiteraard is verder alle luxe aan boord die je je maar kon voorstellen in 2013

420.598 kilometer

De auto ziet eruit als nieuw volgens de advertentie, maar er is flink mee gereden. De teller staat immers op dik 420.000 km. Volgens de advertentie valt het reuze mee, want het zijn alleen maar snelwegkilometers. Zo hoefde het eerste setje remmen pas vervangen te worden bij 250.000 km. Het is ook niet echt een auto om door de grachtengordel van Amsterdam te crossen.

Prijs

Dan rest als laatste nog de prijs. Wat kost zo’n verlengde Audi A8 met een beetje ervaring? Het is natuurlijk een bijzondere markt met af en toe een aanbieding. Deze A8 moet 74.800 euro gaan kosten. Dat is exclusief de BTW. Dat is dik 90.500 euro inclusief de belasting toegevoegde waarde. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft natuurlijk. Voor de context: een nieuwe Audi A8 L met dieselmotor kost 116.864 euro. Een jong gebruikte met A8 L diesel heb je al vanaf 80 mille. Maar ja, dan rijd je er niet bij als een ware koning. Hoezee.