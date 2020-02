Speciale Alfa Romeo verrassing is onderweg voor Genève

Benieuwd welke surprise de Italianen voor ons in en petto hebben.

Goed nieuws voor ons Alfa Romeo-liefhebbers, het Italiaanse merk heeft een verrassing voor Genève. Je kan geen echte petrolhead zijn, zonder dat je een Alfa Romeo hebt gehad. Dat is een uitspraak die bedacht is door Alfa Romeo eigenaren die anderen graag een Stockholm Syndroom aanpraten. Puur rationeel gezien kun je er helemaal gek van worden, maar twee minuten later ben je weer helemaal verliefd. Als aanstaand voormalig Alfa Romeo eigenaar kan ondergetekende dat alleen maar onderschrijven.

Het merk is een beetje geplaagd de laatste tijd, maar er dus komt een heuse Alfa Romeo surprise onze kant op! Dat bevestigt Alfa Romeo. Het is ook niet zomaar een aankondiging. Nee, Alfa Romeo spreekt van een ‘Momentous comeback’. De Italianen gaan dus niet vol LL Cool J op ons autoliefhebbers.

Dan is het de vraag: welk briljant gedeelte van de roemruchte Alfa Romeo gaat zijn comeback maken? Een coupé? Komt er dan toch een opvolger voor de binnenkort te overlijden Giulietta? Of hebben ze bij Alfa Romeo weer absint in de espressomachines gedaan en komt er een 8C-opvolger of nieuwe 4C? Alfa Romeo laat vooralsnog niet zoveel los. Alleen een kort geluidsfragment dat lijkt op een V6, zo delen ze mee op social media.

Teaser GimsSwiss. 🔈sound onSee you at #GIMSSWISS. Geplaatst door ALFA ROMEO op Zaterdag 22 februari 2020

Dan is en een mogelijkheid dus de Alfa Romeo Giulia GTA. De terugkaar van de GTA-badge zou een welkome zijn, alhoewel de huidige Giulia twéé keer zo krachtig is als de Alfa 156 GTA uit 2002. Dus zó bijzonder is de badge niet meer voor de mensen de na 1970 geboren zijn. De nieuwe Giulia GTA moet 40 kilogram lichter zijn dan de Quadrifoglio en zo’n 620 pk onder de motorkap hebben. Collega @Loek vertelt je er alles over.

Alfa Romeo wordt dit jaar 110 jaar oud. Het merk heeft de afgelopen jaren aankondigingen gedaan die uiteindelijk weer in de prullenbak gingen. Ook houdt het merk er een bijzondere modelstrategie op na sinds 2011. Van daar dat er een Alfa Romeo verrassing aan komt om het te vieren.