Deze RS6 is gebruikt om onderbroeken te jatten

Met deze RS6 zijn wat avontuurtjes beleefd.

Helaas heeft de Audi RS6 geen al te beste reputatie en deze auto bevestigd nog eens het zwarte imago van de auto. Er is nu een Nederlandse RS6 Avant opgedoken die ook wat spannende tijden heeft gekend. Zo heeft de deur aan de bestuurderskant een forse deuk. Hier zat ooit de neus van een politieauto. Daarnaast beschikt de auto over de nodige kogelgaten. Het maakt de auto tot een grillige occasion.

De Audi komt uit 2003 en heeft slechts 106.003 kilometer gedraaid. De auto mag dan de nodige schade hebben, het is een wonder te noemen dat ‘ie überhaupt nog onder ons is, gezien het verleden met Audi’s die door plofkrakers zijn gebruikt. De motor zou geen fysieke schade hebben opgelopen, wat een voordeel is. De boefjes zullen de auto echter niet warm hebben gereden.

De betreffende RS6 werd niet eens gebruikt voor een ramkraak. Het waren dieven die in oktober 2017 in een kledingzaak te Oisterwijk hadden ingebroken. De politie arriveerde terwijl de inbrekers nog bezig waren. Snel stapten ze in de gestolen Audi, met een achtervolging tot gevolg. Ondanks schade aan het voertuig vanwege een ram van een politieauto, wisten de verdachten te ontkomen. De auto werd later teruggevonden in een buitengebied in Berkel-Enschot.

De RS6 Avant zal door middel van een veiling van de hand worden gedaan. De station staat in Barneveld. De kavel kun je hier bekijken.

