Brabus maakt de C63 S Coupé een tandje scherper

Met een grote B van Belachelijk.

Belachelijk lekker in dit geval, want Brabus weet altijd geweldige performance uit de blokken van Mercedes-AMG te halen. De Duitsers komen met een pakketje voor de C63 S Coupé. Qua uiterlijk is het niet mijn ding. Op het gebied van vermogen zijn de cijfers om van te watertanden. Gelukkig kun je bij Brabus gewoon zelf aangeven wat je wil. In dit geval de optische opsmuk skippen en puur voor de extra power gaan.

We beginnen wel even bij het uiterlijk. Brabus komt onder andere met een nieuwe lip, voorbumper, zijskirts, diffuser en spoiler voor de C63 S. Al deze zaken zijn van carbon materiaal. De bekende Brabus-wielen en Brabus logo’s zijn uiteraard ook onderdeel van het uiterlijke pretpakket. Het echte feest speelt zich onder de motorkap af. De 4.0 V8 is in de C63 S standaard goed voor 510 pk. Brabus schroeft het vermogen op naar 600 pk en 800 Nm koppel. Er is tevens een upgrade beschikbaar, wat het vermogen naar 650 pk en 820 Nm brengt.

Vanuit technisch oogpunt kan de biturbo V8 ongetwijfeld meer hebben. Dit is echter pure mishandeling voor de achterbanden, die het met 510 pk al moeilijk genoeg hebben. Coupé niet voor jou? Brabus doet ook dingen met de reguliere C63, de Estate en de Cabrio.