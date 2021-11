Pogea CLS63 AMG haalt 329 km/u. Cooler dan RS6?

De Pogea CLS63 AMG is een beetje een vergeten superstation, maar nog altijd bloedsnel. En gaaf!

Uiteraard is Audi het meest bekend als het gaat om supersnelle stationwagons met vierwielaandrijving. Het is nu eenmaal wat ze al sinds 1991 doen. Maar is Audi de daarmee de bouwer van de gaafste snelle ‘wagon met AWD? Wellicht, maar deze Mercedes mag ook even meegerekend worden.

Het is namelijk een licht gekietelde Mercedes CLS63 AMG Shooting Brake. Deze auto komt nog uit de tijd dat AMG downsizing voornamelijk als reden zag om twee knoeperts van turbo’s op een V8 te schroeven. Er waren drie smaakjes van deze generatie CLS (X218): 525 pk met achterwielaandrijving, 558 pk met 4Matic en 585 pk met 4Matic. Drie keer raden wat de basis was voor deze Pogea CLS63 Soooting Brake. Inderdaad, de sterkste.

Pogea CLS63 AMG

De auto is opnieuw gespoten in de kleur Pogea Stealth Grey. De kleur is dusdanig samengesteld je een diepe zijdemat look hebt. Het moet je smaak zijn, maar het is wel goed uitgevoerd. Vervolgens is er een extra coating overheen gegaan om te zorgen dat de lak niet snel vies wordt. Alle chroomdelen die Mercedes standaard in het chroom afwerkt, zijn nu hoogglans zwart.

De wielen komen bij Pogea Racing vandaan. Ze maken onder Pogea Forged namelijk ook hun eigen serie gesmede lichtmetalen velgen. Vóór zijn de velgen 9 inch breed, achter 10 inch. In beide gevallen is de diameter 20 inch. chter zijn de velgen – zoals de mode vereist – ‘super’-concave. Voor de rubber=freaks die de bandenprijs willen berekenen: vóór ligt er 255/30 20 banden onder, achter zijn de Michelin Pilot Sport 4S-banden 285/25 20.

Stance

Om de stance te verbeteren is er in samenwerking met KW Automotive een 25 millimeter verlaagd onderstel. Dat was nog een karweitje, want de CLS Shooting Brake heeft luchtvering op de achteras, maar niet op de vooras. Het is nu dusdanig afgestemd dat de Pogea CLS63 AMG lekker laag ligt, maar ook nog goed rijdt.

Dan als laatste de motor. Het is nog de ouderwetse M157. De 5.5 V8 Biturbo is flink gekieteld. Het vermogen was 585 pk, maar is gestegen naar 742 stuks! Daarnaast ging het koppel omhoog van 800 Nm naar 1.114 Nm. Dan is vierwielaandrijving geen overbodige luxe. De topsnelheid is 329 km/u. Kortom, superdik. Maar is het cooler dan een RS6? Laat het weten, in de comments.