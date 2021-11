Eerste 500 km/u snelle Venom F5 afgeleverd aan klant

Daarmee is de eerste belofte van de Venom F5 in elk geval ingelost!

Hypercarfabrikanten hebben bijna altijd dezelfde twee enorme uitdagingen. De eerste is dat ze de beloftes niet waar kunnen maken qua prestaties. Het zal niet de eerste keer zijn dat een hypercarbouwer zijn prestatiecijfers moet aanpassen. Het tweede probleem is het daadwerkelijk afleveren van de auto’s.

Gordon Murray (bedenker van de McLaren F1) gaf aan dat het lastigste onderdeel van de F1 de afwerking was. Hoe de deuren hingen, bijvoorbeeld. Of het wegwerken van piepjes, kraakjes en andere oneffenheden. Dat is de reden waarom sommige hypercars alleen werken in computergames en andere supercars daadwerkelijk enorm veel geld waard zijn en van gerenommeerde merken afkomstig zijn.

Eerste Hennessey Venom F5 afgeleverd

Bij Hennessey is het net even anders. Dat is een enorm tuningsbedrijf dat van allerlei producten levert. Van eenvoudige upgrades via de mailorder tot complete conversies. Ze hadden een tijdje geleden de Venom, een soort opgepompte Elise met meer dan 1.000 pk. De Venom F5 is in principe de opvolger ervan. Het is een showcase van wat Hennessey in zijn mars heeft.

Bron: HenesseyPerformance via Twitter.

De prestaties op papier zijn dan ook om van te smullen. Een 6.6 liter V8 met twee turbo’s, goed voor 1.800 pk. Daarmee moet een topsnelheid van 500 km/u mogelijk zijn. Maar ja, officieel is de Venom een concept en is het wachten op de productieversie. Welnu, die is er! De eerste Venom F5 is namelijk afgeleverd aan een klant, eindelijk! De auto in kwestie is Mojave Gold. Het is de eerste van 24 exemplaren die men gaat bouwen.















Lausanne Silver

Om een idee te geven hoe de volgende Venom F5 eruit ziet, heeft Hennessey beelden vrijgegeven met een exemplaar in Lausanne Silver met zwarte wielen, striping en diverse rode accenten. Verwacht overigens niet dat de F5 een auto wordt die je veel gaat zien.















Naast de zeer beperkte oplage, mag er namelijk nauwelijks mee gereden worden. De Venom F5 heeft namelijk géén airbag. Daardoor mag de Venom F5 alleen verkocht worden met onder de ‘Show and Display’- regeling. Dientengevolge mag er niet meer dan 2.500 mijlen per jaar mee gereden worden. Ach, de meest hypercars halen dat toch al niet.