Toekomst Audi RS8 niet meer in nevelen gehuld

Maar een toekomst voor een snelle Audi RS8-achtige auto is er nog wel.

De Duitse Drie autofabrikanten Audi, BMW en Mercedes houden elkaar nauwlettend in de gaten. Elk gaatje, elke niche, elk onontgonnen segment: als de één gaat, gaat de ander ook. Beide merken hebben nu een complete crossover-lijn, beide merken hebben sport-afdelingen voor extra snelle versies en beide merken zijn hard aan het werken aan een reeks volledig elektrische auto’s.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo heeft Audi nog altijd een sportwagen met atmosferische tiencilinder in de aanbieding. BMW en Mercedes hebben op het moment géén passende concurrent. Maar een bijzondere omissie is ook een S63 AMG tegenhanger. De S-klasse is in topuitvoering is een beetje het beste van het beste voordat je naar de echt bijzondere limousines van Bentley of Rolls-Royce gaat.

S63 Concurrent

Maar een concurrent voor de S63 AMG is er niet echt. Ja, er is een BMW M760Li, maar dat is een meer een cruiser met sport-pakketje. Ook is er een Audi S8, maar die is net niet potent genoeg om die andere twee van repliek te dienen.









Audi S8 (D5) ’21

Er lijkt dus ruimte te zijn voor een Audi RS8. Nu is Audi daar zelf al eerder mee bezig geweest in het verleden. Ook de MTM Talladega laat zien wat er boven de S8 mogelijk zou zijn.





MTM S8 Talladega S (D4) ’16

Toekomst Audi RS8

Maar is er dan toekomst voor een Audi RS8? Het Britse Autocar heeft het antwoord en dat is helaas ‘nee’. Althans, daar lijkt het op. Volgens een woordvoerder is een RS-model heel expressief en appelleert zo’n model aan mensen die dat gaaf vinden. Volgens Audi valt de A8 juist in de smaak bij ingetogen mensen die niet willen opvallen. Juist het understatement is een USP voor de Audi A8.

Audi S8 Plus (D4) ’16

Het kan ook nog zijn dat Audi een andere truc gaat toepassen: een S8 Plus. Dat hebben ze ook gedaan met de vorige generatie Audi S8. Sterker nog, de vorige S8 Plus was veel sneller dan de huidige, mede dankzij een lager gewicht en een krachtigere (605 pk sterke) V8. Dus het zou ons niet verbazen als Audi alsnog binnenkort een S8 Plus lanceert. Die kan zijn motor dan weer goed delen met de RS6, waarvan nog altijd geen Performance-versie is.

Via: Autocar.