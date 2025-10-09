Polestar 2 2020-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Polestar 2 2020-heden.

De naam Polestar, moeten we het daar nog over hebben? Voormalig huistuner van Volvo. Wie oud genoeg is herinnert zich nog wel de smurfblauwe Volvo 850 T-5R Estate van Jan Lammers…

Het Chinese Geely kocht in 2010 Volvo van Ford en had hele andere plannen met de naam Polestar. Geen tuning van Volvo’s meer, maar een op zichzelf staand merk met elektrische auto’s. De Polestar 1 nog niet helemaal, maar alles daarna wel.

De Polestar 2 was een doorontwikkeling van een conceptauto van Volvo, namelijk de Volvo 40.2 Concept. Die werd in 2016 al aan het publiek onthuld, maar toen in 2019 het doek van de productieversie af ging was het een Polestar geworden en ging het merk elektrisch.

Een eigen merk, maar zeer verwant aan Volvo. De Polestar 2 staat op het CMA platform waar ook de Volvo XC40 op staat. (en de Lynk & Co 01 bijvoorbeeld). Met de Polestar werd de frontale aanval geopend op de Tesla Model 3. Mateloos populair in die tijd, want er was bijna geen alternatief. Ideale markt dus voor Polestar voor iedereen die in dezelfde klasse als de Model 3 shopte en iets anders wilde. En dat was al voordat Elon Musk crazy werd.

In eerste instantie was ie er alleen met een 78 kWh batterij in Dual Motor uitvoering. Met 470 kilometer een prima alternatief voor de Model 3. Al snel kwam er ook een 63 kWh batterij, een single motor uitvoering en een Performance uitvoering met 476 pk en geüpgraded remmenwerk en schokdempers.

In 2023 was het tijd voor een facelift. De grille is vanaf nu helemaal dicht en de Performance staat vanaf nu op 20 inch gesmede lichtmetalen velgen. Ook de naamgeving van de modellen is gewijzigd. Het is nu Standard Range of Long Range Single/Dual Motor. De instapper is de Standard Range Single motor en heeft achterwielaandrijving. Oftewel die single motor zit op de achteras. Ook na de facelift is de Performance het topmodel.

Er komt ook een versie met een 82 kWh batterijpakket en de actieradiussen groeien ook flink door tot maximaal 655 kilometer volgens de WLTP test cyclus. Inmiddels zo’n 5 jaar op de weg in ons land. Behoorlijk succesvol want in die vijf jaar zijn er bijna 13 duizend op kenteken gezet.

We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Polestar 2 2020-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Polestar 2 2020-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Polestar 2 2020-hedenproblemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

We beginnen aan de buitenkant. De lak. Meteen even een plus punt ten opzicht evan Tesla waar we nog wel eens klachten krijgen over de lak. Die is bij Polestar gewoon goed voor elkaar. Altijd een vijfdeurs overigens. Er bestaan ook ombouw naar stations, zijn er zeven van in ons land, maar daar ga je alleen tussen zes plankjes in.

Als we naar het interieur kijken dan is het net zo minimalistisch bedacht als zijn toenmalige grote concurrent de Tesla Model 3. maar niet kaal en goedkoop zoals bij zijn Amerikaanse tegenstrever. Het interieur heeft de intussen bekende Volvo elementen: puike stoelen, secure afwerking en fraaie materialen.

Wat we ook online tegenkomen over het interieur is dat het niet zo ruim is. Deuren worden krap bevonden met instappen en wie lange benen heeft stoot al gauw met zijn rechterknie tegen het plastic van de middenconsole. Die krapte wordt over het algemeen ervaren over de opbergruimte. Vakjes, maar ook de 405 liter kofferbak is eigenlijk niet heel ruim.

Stoelen worden als comfortabel ervaren. Achterin zit je onder de 1 meter 80 redelijk goed. Ook twee kinderstoeltjes gaat prima. Ook hier voor lange mensen is het minder comfortabel. Wil je echt regelmatig met vier volwassenen gaan rijden probeer dat dan voor aankoop uit.

Onderstel

De Polestar 2 is een zware auto. Met twee personen in de auto zit je al zo op 2.000 kilogram. Hoog gewicht, maar hij ligt wel als een blok op de weg. De bochten wil de auto ook netjes en strak door, ondanks zijn gewicht. Het vermogen is meteen beschikbaar en kan hij ook kwijt op de weg.

Wil je nog meer, ga dan voor een performance. Meer pk’s maar ook aanpassingen aan het onderstel. Denk aan instelbare Öhlins schokdempers, brembo remmen en 20 inch lichtmetalen wielen. Een echte Performance herken je overigens met gemak, want die heeft gele veiligheidsgordels in het interieur!

Aandrijflijn

Bij een volledig elektrische auto is al het vermogen natuurlijk meteen beschikbaar. Dat merk je goed bij de Polestar 2 en de eigenaren zijn daar dan ook zeer tevreden over.

De Poletar 2 van voor de facelift heeft aandrijving op de voorwielen. Al het vermogen die kant op sturen met de energiezuinige bandjes en geen gewicht in de neus, want geen brandstofmotor is geen topcombinatie. De auto knijpt zelf al in het vermogen zodat de auto niet gaat glijden. Voel je vooral bij het volgas wegrijden of gas geven in de bochten. Polestar had er zelf kennelijk ook zijn twijfels over, want na de facelift heeft de Polestar 2 altijd achterwielaandrijving. Zoek anders een vierwielaangedreven versie van voor de facelift of eentje van na 2023.

Elektronica

Laten we eens naar de elektronica kijken. De Polestar 2 was één van de eerste auto’s op de markt met Google’s Android Automotive. Niet te verwarren met Android Auto. De software in het scherm kwam dus volledig van Google. Google Maps is dus geïntegreerd in de software van de auto en de ervaringen die we online lezen zijn in dat opzicht goed.

De app om je smartphone te koppelen is minder. Die bluetooth functie is instabiel en werkt meer niet dan wel. Dat hebben we overigens wel meer gezien bij auto’s van Geely, de Lynk & Co 01 heeft er ook last van.

Beter is dan om Android Auto of Apple Carplay te gebruiken. Dat moet voor de facelift wel met een draadje. Draadloos heeft ie pas vanaf de facelift. Dus wil je zonder draad, zoek dan een Polestar 2 occasion van na 2023.

Een ander dingetje wat we nog wel tegenkomen online is een niet goed werkende contactsleutel. De sleutel maakt dan geen contact meer met de auto en dan start ie dus niet en gaat de deur niet van het slot. We zien als oplossing online eigenaren die de sleutel op de grond tikken en daarna zou ie het weer doen… Tja klinkt als een los contactje. Wij zouden tijdens de proefrit gewoon even uitstappen afsluiten en weer openen en starten. Een probleem dat niet consequent te reproduceren lijkt. Maar wel met enige regelmaat online teruggevonden wordt.

Ook met werkende sleutel wil de auto nog wel eens niet starten. Meestal is dit een probleem in de computer van de auto. De 12 volt accu loskoppelen dan herstart het systeem en doet ie het weer. Overigens zouden dit probleem niet meer voor moeten komen na een software update. Altijd goed om te checken of je Polestar 2 occasion wel voorzien is van de laatste updates. Maar dat wordt eigenlijk steeds belangrijker bij moderne auto’s.

Er is ook een Polestar app voor je telefoon. Daar komen we ook de nodige ergernissen over tegen. Hij praat niet goed met je telefoon. Ligt vaker dan gemiddeld aan de module in de auto die met de app moet communiceren.

Nog even iets over de veiligheidsvoorzieningen. Polestar heeft Volvo genen. Dus veiligheid is een belangrijk iets voor het merk. Eigenaren vinden wel vaak dat het allemaal wel erg op safe is ingesteld. Een beetje te.

Motoren

Over de elektromotoren valt niet veel te melden. Elektromotoren zijn onderhoudsarm en geven over het algemeen weinig problemen.

Wat vroege exemplaren wel hadden is laadproblemen. Kapotte boordladers en falende software kwam vaker voor dan je zou willen. Aan de andere kant, die problemen zouden nu aardig verholpen moeten zijn. Kijk wel even in het onderhoudsboekje van je Polestar 2 occasion of je bijvoorbeeld kunt zien of de boordlader al eens vervangen is. Scheelt je op termijn weer geld.

Ook een defecte omvormer komt sporadisch voor. Dan stopt de auto tijdens het rijden met rijden. Komt niet vaak voor, maar hij stopt dan midden in de rit met rijden en geeft een melding van zo snel mogelijk naar de garage. Komt bij een specifieke serie voor die is teruggeroepen en waarbij onder andere de omvormer dus vervangen is. Wat altijd een goed idee is om het kenteken van de Polestar 2 occasion die je op het oog hebt in te voeren bij de RDW en te kijken of er nog terugroepacties open staan.

Qua actieradius zijn de ervaringen wisselend. De singlemotor is efficiënter, maar over het algemeen worden er geen Tesla resultaten gehaald zo lezen we online. De dual motor exemplaren van voor de facelift hebben de motoren altijd aan staan, dus dat scheelt in verbruik. De nieuwere modeljaren zijn efficiënter.

Elektrisch

Polestar 2 63 kWh Single Motor 225 pk, 440 km actieradius (2021 – 2022)

Polestar 2 63 kWh Single Motor 225 pk, 477 km actieradius (2022 – 2023)

Polestar 2 78 kWh Single Motor 231 pk, 551 km actieradius (2021 – 2023)

Polestar 2 Standard Range Single Motor 272 pk, 546 km actieradius (2023 – 2024)

Polestar 2 Standard Range Single Motor 272 pk, 554 km actieradius (vanaf 2024)

Polestar 2 Long Range Single Motor 299 pk, 655 km actieradius (vanaf 2023)

Polestar 2 78 kWh Dual Motor 408 pk, 487 km actieradius (2021 – 2023)

Polestar 2 78 kWh Dual Motor Launch Edition 408 pk, 480 km actieradius (2021 – 2023)

Polestar 2 78 kWh Dual Motor Performance, 476 pk 482 km actieradius (2021 – 2023)

Polestar 2 78 kWh Dual Motor Intro 408 pk, 470 km actieradius (tot 2021)

Polestar 2 Long Range Dual Motor 421 pk, 593 km actieradius (vanaf 2023)

Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance 476 pk, 568 km actieradius (vanaf 2023)

Even in het algemeen nog iets over garantie. De batterij van de Polestar heeft een garantie van acht jaar of 160 duizend kilometer. Zakt de capaciteit van de batterij onder de 70 procent dan zal Polestar de batterij kostenloos vervangen. Niet uitzonderlijk, maar wel goed om te weten.

Aanbod Polestar 2 2020-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Polestar 2 2020-heden is er te vinden.

Op moment van schrijven staan er zo’n 135 stuks te koop. Dat begint bij een Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition uit 2020. Bijna 2 ton ervaring en voor een zo meeneemprijs van 14.950 euro op te halen. De duurste is een hagelnieuwe uit 2025, een Long Range Dual Motor Performance Plus. 82 kWh batterij en een prijs van 56.999 euro.

Voor het totale aanbod van Polestar 2 2020-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition uit 2021 en die mochten we lenen bij Vakgarage Heije in Ede.