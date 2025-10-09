Dit is de duurste E63 6 Serie van Nederland

Hij is heel fout, maar toch ook wel lekker. En ontzettend duur.

Een BMW 6 Serie van de E63-generatie kun je voor relatief weinig geld op de kop tikken. Vervolgens kun je wel een hoop geld kwijt zijn aan het onderhoud, maar dat is een ander verhaal. We hebben nu een exemplaar gevonden dat sowieso niet goedkoop is.

We zullen de prijs maar meteen verklappen: deze auto moet – hou je vast – €94.950 kosten. Dat is extreem prijzig voor een 6 Serie van deze generatie. Zelfs een M6 kost hooguit €60.000. Dit is dan ook met afstand de duurste E63 6 Serie van Nederland.

Je had waarschijnlijk al wel door dat dit geen reguliere 6 Serie is. Je kijkt hier naar een Alpina B6 S, de overtreffende trap van de Alpina B6. Onder de kap ligt een 4,4 liter N62 V8, gebaseerd op die van de 650i.

In de B6 S levert dit blok maar liefst 530 pk en 725 Nm. Daarmee heb je meer power dan de M6 met V10, die ‘maar’ 507 pk en 520 Nm levert. De B6 S sprint in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een onbegrensde topsnelheid van 318 km/u.

Dit exemplaar valt op met zijn bijzondere uitvoering. Bij Alpina’s zijn we stijlvolle donkerblauwe of -groene kleurstellingen gewend. Deze auto is two-tone uitgevoerd in zwart met rood. Het is eigenlijk heel erg fout, maar toch heeft het wel wat.

Vanbinnen is het ook geen saaie boel. Hier zien we de kleuren zwart en rood weer terug. Helaas vloekt het rood op de portieren een beetje met de lak en de typische blauwe tellers vallen ook behoorlijk uit de toon. Maar ach, voor 95 mille mag je niet klagen.

Volgens de advertentie is dit 1 van de 95 exemplaren, maar gek genoeg is het wel nummertje 120. Het is in ieder geval een zeldzame auto, laten we het daarop houden. Dit exemplaar heeft ook nog maar 40.372 kilometer op de klok en komt van de tweede eigenaar.

Dat alles moet er dus voor zorgen dat deze auto €94.950 kost. Als je dat ervoor over hebt kun je terecht bij Premium Classics in Boxtel.