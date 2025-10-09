Kijk, de nieuwe Audi Q7 wordt een echte asobak

De nieuwe Q7 wordt geen muurbloempje.

De huidige generatie Audi Q7 draait alweer 10 jaar mee. De auto heeft inmiddels al twee facelifts gehad, maar nu wordt het toch tijd voor een nieuwe generatie. Die gaat er dan ook komen, samen met een nóg groter model: de Q9.

@spotcrewda was bij de Nürburgring en snapte daar twee prototypes van de nieuwe Q7. We dachten even dat we met de nieuwe Q9 te maken hadden, maar bij nader inzien blijkt het toch om de Q7 te gaan.

De Q7 is nog goed ingepakt, maar de camouflage kan niet verhullen dat deze auto een enorme grille krijgt. Ook zien we gespleten koplampen. Het wordt dus een echte in your face-auto. Het lijkt erop dat de Audi Q7ook gespleten achterlichten krijgt, net als de nieuwe A6. Laat je niet op het verkeerde been zetten door de ronde lampjes: die zijn niet definitief.

Op de foto’s spotten we vier uitlaten, dus het zou goed kunnen dat we hier naar de SQ7 kijken. Wat Audi precies van plan is met de aandrijflijnen is niet bekend. Het ligt voor de hand dat er ook een hybride variant komt.

Wanneer kunnen we de nieuwe Audi Q7 op de markt verwachten? Waarschijnlijk ergens in de loop van 2026. Dat jaar kunnen we ook meteen de Q9 verwachten, die een vergelijkbare neus krijgt.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots