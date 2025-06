Lynk & Co 01 2021- 2024 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Lynk & Co 01 2021-2024.

Deze keer in ons occasionaankoopadvies een auto die in eerste instantie helemaal niet werd aangeschaft. Kon wel, maar de meeste mensen namen er een abonnement op. In den beginne voor slechts 500 euro per maand. Koopje en daar houden Nederlanders van! Nu anno 2025 is de auto uitgeroepen tot occasion van het jaar en dus de hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies van de verre neef van de Volvo XC40, de Lynk & Co 01.

Sommige auto’s worden beroemd doordat ze bijzondere prestaties hebben neergezet, andere auto’s omdat ze onderdeel werden van een complete generatie. Een T-Ford, Kever of Fiat 500 is niet direct een heel bijzondere auto, maar wel als je ziet wat ze teweeg hebben gebracht.

De Lynk & Co 01 zal niet direct de geschiedenis ingaan als een klassieker in wording. Maar het is wel een bijzondere wijze waarop je de auto aanschaft en hoe je er vervolgens geld mee kan verdienen.

Misschien dat Lynk & Co niet helemaal een belletje doet ringelen. Het is een Chinees merk dat onderdeel is van de Geely groep, waartoe ook merken als Volvo, Lotus, Zeekr en Polestar behoren. De auto bestaat al een tijdje onder de naam Geely CX11. Zo kwam de compacte SUV in 2017 op Chinese markt. Dat was nog een versie op benzine, de plug-in hybride heeft een benzine- en elektromotor en arriveerde in 2018.

Nu zul je vaker gehoord hebben dat de Lynk & Co eigenlijk een Volvo is en dat klopt ten dele. De Lynk & Co 01 staat op het CMA-platform waar Volvo en Polestar ook gebruik van maken, in dit geval de Volvo XC40. De bodemsectie en aandrijflijnen komen dus grotendeels overeen.

De Lynk & Co 01 maakt in Nederland pas zijn debuut ná de eerste facelift die in 2020 (modeljaar 2021) verschijnt. In Europa is de auto ook ietsje anders dan in China. In het thuisland kun je diverse motoren en uitvoeringen bestellen. Dat gaat niet in Nederland (en Europa). Je kunt namelijk niets bepalen op de kleur na en zelfs dan ben je zeer beperkt: je kunt kiezen uit zwart of blauw.

Er is maar één aandrijflijn: de plug-in hybride. Deze heeft een 1.5 driecilinder turbo benzinemotor aan boord met 180 pk en 265 Nm. Deze wordt dan ondersteund door een elektromotor met 82 pk en 160 Nm. Het systeemvermogen is 261 pk en het systeemkoppel bedraagt 425 Nm. Deze krachten worden op de voorwielen losgelaten. De accu heeft een nettocapaciteit van 14,1 kWh, waardoor je volgens de WLTP 69 km haalt als je puur en alleen elektrisch rijdt.

De prestaties van de Lynk & Co 01 zijn gewoon keurig voor het type auto. Van 0-100 km/u sprinten doet de Lynk & Co in 8 tellen en de topsnelheid van 210 km/u is ook niet verkeerd. Het opgegeven verbruik is wel een dingetje, want die 1 op 83,3 is een beetje misleidend. Dat is het resultaat van de WLTP-testcyclus. Daarbij kan het eerste gedeelte gedaan worden op de accu en het laatste stukje moet de verbrandingsmotor bijspringen. Daardoor is het verbruik minimaal. Als je flink met de dik 1.800 kilo wegende auto gaat rijden is het verbruik flink hoger, zeker als je veel lange stukken op hoge snelheid rijdt. We hadden er eentje in de Autoblog garage en als onze toenmalige hoofdredacteur er mee naar Oostenrijk knalde over de Autobahn was het verbruik 1 op 11… Moest ie gewoon drie keer tanken.

Bijzonder aan de Lynk & Co is vooral de manier ‘hoe’ je ‘m kon rijden. Allereerst levert Lynk & Co maar een beperkte keuze. Niet alleen is er maar één aandrijflijn en één uitrustingsniveau (alles zit erop, wel een beetje afhankelijk van het bouwjaar en uitlevermoment), maar je kon bij deze generatie slechts kiezen uit twee kleuren: blauw of zwart. Je kon de Lynk & Co gewoon kopen. Dan kostte die zo’n 42 mille. Daarnaast kon je ‘m ook gewoon private leasen of op de zaak leasen. Dat was nog niet zo heel erg bijzonder.

Je kon de Lynk & Co 01 echter ook via een abonnement verkrijgen. Bij introductie betaalde je 500 euro per maand. Voor dat bedrag zit onderhoud, wegenbelasting, verzekering en dergelijk erbij inbegrepen. Je kan dan zo’n 15.000 km per jaar vrij rijden. Maar het mooie is dat je ook geld kan verdienen met je Lynk & Co. Je kan de auto namelijk doorverhuren. Lynk & Co heeft een app waarmee je jouw auto ook kan aanbieden aan anderen. Alles wordt geregeld door Lynk & Co, dus alle gegevens van degene de auto huurt, het gebruik van de app, de betalingen: het gaat allemaal via Lynk & Co. Mooi idee. De praktijk was wel wat weerbarstiger, maar het idee en de overzichtelijk kosten spraken flink aan.

Naar mate de jaren vorderden werd het abonnement steeds duurder. Momenteel zijn er twee smaken, Explorer voor 719 euro per maand en Urban voor 679 euro per maand. Minder interessant en dus werden er velen weer terug in geleverd. Veel en ruim aanbod op Marktplaats dus. Aangezien er flinke aantallen op kenteken zijn gezet, en vooral na beëindiging van het abonnement zijn ingeleverd, is het aanbod ruim en is er online het nodige te vinden voor een gedegen occasion aankoopadvies. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Lynk & Co 01 2021-2024 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Lynk & Co 01 2021-2024 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor aankoop even door de lijst met Lynk & Co 01 2021-2024 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Nou eerst de buitenkant. De keuze was reuze. Blauw of zwart, kiest u maar! Aanbod genoeg dus je kunt ook tweedehands gewoon je favoriete kleur kiezen als het maar blauw of zwart is. Verder zijn ze allemaal hetzelfde. Nou ja het ligt een klein beetje aan wanneer de auto is afgeleverd, maar in principe zijn ze allemaal gelijk.

Allemaal zitten ze ruim in de spullen, maar zo was er een tijdje dat de auto stuurwielverwarming had en de batch erna weer niet. Dus allemaal hetzelfde, maar bekijk de Lynk & Co 01 occasion die je op het oog hebt wel even goed op de aanwezige opties.

Er is ook wel iets aan veranderd hoor, vanaf 2022 heeft de Lynk & Co akoestisch glas, een 360 graden camera en een snellere boordlader. Een jaar later is de hoedenplank ingeruild voor een rolhoes en zijn pook en stuur niet meer van leer. Een verwarmd stuur is vanaf mei 2023 altijd standaard.

Misschien gek om hier te noemen, maar de enige optie die je aan kon vinken was een trekhaak. Met een maximaal trekgewicht van 1.800 kilogram is de auto geschikt voor een aardige caravan. Natuurlijk kun je een trekhaak achteraf monteren (mocht als huurauto niet zelf natuurlijk), maar met het ruime aanbod loont het wellicht om een exemplaar uit te kiezen mét als je hem nodig hebt.

Qua interieur dan. De stoelen zijn niet uitmuntend. We komen online klachten tegen over de achterbank die voor volwassenen erg laag zit. Probeer dat dus uit bij je proefrit met de Lynk & Co 01 occasion als je van plan bent regelmatig mensen achterin te vervoeren.

De voorstoelen is wel wat discussie over. Hier zien we ook dat de Lynk & Co een prijspakker was, want de rijders komen overal vandaag. Van een Volkswagen Tiguan tot een Volvo. Dan is het wel eens wennen qua instelmogelijkheden en comfort. Maar goed, de werelddeal moest ook ergens vandaan komen natuurlijk…

Onderstel

De Lynk & Co 01 deelt zijn platform met de Volvo XC40, maar is net iets groter. De wielbasis is drie centimeter langer en de hele auto 12 centimeter. Dat lijkt niet veel, maar de kofferbak is zo maar 60 liter groter.

Verwacht geen sportief onderstel. Ondanks de 261 pk is er niet veel te beleven met de motor. De auto helt ook nog wel wat over in de bochten. Er zijn wel concurrenten te vinden die dat beter voor elkaar hebben.

Drempels worden over het algemeen goed verteerd. De twintig inch wielen hebben wel als bijeffect dat sommige oneffenheden hard worden doorgegeven in de koets. Het algemene oordeel is gewoon een dikke voldoende. Probeer het uit.

Aandrijflijn

Niet onverwacht is de Lynk & Co 01 altijd een automaat. Voor de echte liefhebber is er ook nog wel handmatig wat te regelen door de pook naar links en naar rechts te bewegen. De automaathendel is niet in één keer van de voor- in de achteruit te zetten. Je moet er tegenaan tikken om hem te verzetten naar R of D en dat moet je dan een paar keer doen. Beetje onprettig.

Elektronica

Elektronica! Ja er zit een dik scherm in de Lynk & Co. Nee dat werkt zeker niet altijd goed. De software laat regelmatig te wensen over. Eigenlijk is niemand te spreken over de standaard navigatie, gelukkig is er Android Auto en Apple Carplay aan boord. In principe ook draadloos als het werkt.

Wij zijn de verhalen van onze voormalige hoofdredacteur nog niet vergeten. Die woonde vlakbij kantoor, maar niet zelden was het infotainment nog niet wakker voor hij op kantoor was. Ging bij het parkeren op kantoor de radio pas aan. Maak je gebruik van draadloos Carplay en hang je hem toch een keer aan de draad, was ie de keer daarna de draad kwijt.

Maar goed als alles eenmaal is opgestart en connectie heeft gemaakt, dan werkt het naar behoren lezen we. Gewoon geen korte ritjes maken? Blijft ons herhaalde advies gelden, hang je eigen telefoon tijdens de testrit met de Lynk & Co 01 occasion aan het systeem en kijkt of het infotainment met jouw telefoon praat. Dat wil je weten voor aankoop. Tijdens onze proefrit kregen wij de CarPlay in ieder geval draadloos niet aan de praat…

We komen ook veel klachten tegen over het alarmsysteem. Dat gaat zomaar af zonder aanleiding. Onduidelijk is wat de oorzaak daarvan is. Daarnaast veel klachten over de cruise control. Regelmatig zijn er meerdere pogingen nodig om de cruise control ingeschakeld te krijgen lezen we. Die cruise control dus zeker uittesten tijdens de testrit met je Lynk & Co 01 occasion.

Nog een interessante klacht die we tegenkomen in een review van een voormalige abonnementshouder. Die geeft aan dat als hij zijn portier opent met enige regelmaat ook de kofferklep of het laadklepje vanzelf open gaat… Wij hebben het niet kunnen reproduceren, maar we hebben ook geen reden om aan de opmerking van de berijder te twijfelen. Heel bijzonder.

Motoren

Motorisch dan. Geen keus, altijd een plug-in hybride. De brandstofmotor is een 1.5 driecilinder van Volvo. Het is een kleine krachtbron en die laat dan ook wel van zich horen als je veel van de motor vraagt. Bij snel invoegen op de snelweg of als hij veel power moet leveren met een zware aanhanger bijvoorbeeld.

Het hybride systeem werkt redelijk soepel. Je hoort wel af en toe het motortje aanslaan. Die moet soms even flink werken. Soms reageert hij ook traag op het intrappen van je pedaal. Zet de rijmodus anders even op Power, dan gaat dat allemaal wel heel rap. Net als het benzineverbruik overigens.

De actieradius op alleen de accu is op papier 69 kilometer. De meeste rijders halen dat overigens niet. Maar dik 50 kilometer is zeker goed te doen. Op zich een heel bruikbaar rijbereik voor de meeste mensen qua woon-werkverkeer.

Een bekend issue wat we veelvuldig tegenkomen is problemen met de koelvloeistof. Koelvloeistof lekkage is een veel voorkomend probleem. Heel veel auto’s hebben dat probleem gehad en als het goed is, is er dan een hoop vervangen, onder andere de thermostaat. Kijk in het onderhoudsboekje of ook jouw Lynk & Co 01 occasion hier mee te maken heeft gehad en of het al is opgelost. Laat het anders checken voor aankoop. Voor exemplaren van na 2022 zou het probleem opgelost moeten zijn…

Plug-in hybride

1.5 driecilinder, 261 pk. WLTP volledig elektrisch 69 km

Nog even een algemene opmerking. Lynk & Co heeft pas sinds kort een klein aantal dealers in Nederland. Hiervoor was het onderhoud via de abonnementsvorm ondergebracht bij Volvo dealers. Dat kon wel alleen op afspraak via het telefonische serviceteam van Lynk & Co. Laat dat nu net volgens heel veel berijders helemaal ruk zijn. We komen alleen maar klachten en ellende tegen online wat betreft de service van Lynk & Co. Als je eigenaar bent kun je natuurlijk ook elders terecht, maar kijk altijd even of al het onderhoud netjes op tijd is uitgevoerd, want een onbereikbaar merk…. Don’t be gentle, it’s a rental…

Aanbod Lynk & Co 01 2021-2024 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Lynk & Co 01 2021-2024 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 435 exemplaren van de Lynk & Co 01 2021-2024 op Marktplaats.nl te vinden. Dat begint bij een zwart exemplaar uit 2021 met dik 160 duizend kilometer op de teller voor de lieve som van 19.950 euro. Het duurste exemplaar is nagelnieuw, uit 2024 en moet 38.790 euro opbrengen.

Voor het totale aanbod van Lynk & Co 01 2021-2024 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Lynk & Co 01 uit 2023 die we mochten lenen bij Broekhuis Lynk & Co in Utrecht.