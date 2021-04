Polestar 2 klap goedkoper geworden met nieuwe varianten - Autoblog.nl

De Polestar 2 is goedkoper en dus bereikbaarder ooit. Dat klinkt als flauwe marketingpraat, maar het is echt zo.

Het is een inmiddels bekend recept voor autofabrikanten. Breng eerst de duurste versies op de markt waar de meeste marge op zit, om vervolgens op termijn met voordeligere varianten te komen. Dat moment is nu aangebroken voor de Polestar 2. Waar de vanafprijs voorheen lag op 59.600 euro, is dat nu opeens 45.900 euro.

De Polestar 2 is nu met drie aandrijflijnen te krijgen. Om het overzichtelijk te houden zetten we het op een rijtje voor je.

Long range Dual Motor – 78 kWh – 408 pk – 450 tot 480 km actieradius

Long range Single Motor – 78 kWh – 231 pk – 515 tot 540 km actieradius

Standard range Single Motor – 64 kWh – 224 pk – 420 tot 440 km actieradius

Polestar 2 goedkoper: de prijzen

En dan de prijzen natuurlijk. Het begint bij 45.900 euro voor de Standard range Single Motor met de. Daarboven zit de Long range Single motor voor 49.900 euro. Dan heb je de Long range Dual motor voor 53.900 euro en daarboven de Long range Dual motor die nog altijd 59.900 euro kost.

900 euro te veel voor EV subsidie

Het is een wat ongelukkige pricing als je kijkt naar die instapper. Met een vanafprijs van 45.900 euro is de elektrische auto net 900 euro te duur om in aanmerking te komen voor subsidie. Behoorlijk jammer voor particulieren, want met 4.000 euro subsidie voor 2022 had de nieuwe Polestar variant nog ‘maar’ 41.000 euro gekost.

Wie nu een bestelling plaatst voor een nieuwe Polestar 2 krijgt deze in oktober 2021 geleverd. De instapper in de private lease kost 639 euro per maand op basis van 10.000 kilometer per jaar en een contract van 60 maanden.