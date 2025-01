Polestar richt pijlen op gedesillusioneerde Tesla-klanten

Polestar wil garen spinnen bij het nieuwe anti-Elon Musk sentiment.

Je zou denken dat de functie CEO van Tesla wel genoeg tijd in beslag neemt, maar Elon Musk heeft ook nog tijd om een social mediaplatform te runnen, raketten te lanceren, tunnels te graven en een ministerie te leiden. Dit is allemaal prima, maar de politieke strapatsen van Elon Musk begint nu toch negatieve af te stralen op Tesla. Zeker nu hij zich ontpopt heeft als neonazi.

Oké, dat laatste is natuurlijk niet waar, maar Elon Musk schuift op het politieke spectrum wel steeds verder op naar de rechts. Dat merkt ook Polestar. Zij krijgen een hoop berichten van mensen die de nieuwe ontwikkelingen helemaal niet fijn vinden, zo vertelt CEO Michael Lohscheller tegenover Bloomberg.

“Het is belangrijk om goed te luisteren wat ze zeggen. Ik kan je vertellen, veel mensen hebben een heel, heel negatief sentiment,” aldus de Polestar-baas. Hij heeft daarom zijn verkoopmensen opdracht gegeven om hun pijlen te richten op gedesillusioneerde Tesla-eigenaren.

Lohscheller heeft zelf ook een mening over Elon Musk. Hij noemt diens inmenging in de Duitse politiek “volslagen onacceptabel.” “Dat doe je gewoon niet. Het is pure arrogantie.” Hij heeft wel respect voor de dingen die Musk bereikt heeft, dat dan weer wel. Want laten we eerlijk zijn: zonder Tesla was Polestar er ook niet geweest.

De Polestar-baas probeert vuurtje lekker op te stoken, maar dat kun je ook zien als een krampachtige poging om de eigen verkopen op te drijven. Zoals Bloomberg fijntjes opmerkt: Polestar kan wel wat hulp gebruiken. Het merk verkocht vorig jaar 44.851 auto’s, 15% minder dan in 2023. Terwijl bij de beursgang in 2021 juist verwacht werd dat de verkopen ieder jaar flink zouden stijgen.

Bron: Bloomberg