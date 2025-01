Verstappen kan kampioenschap in 2025 verliezen door taalgebruik

Als Verstappen of een van zijn F1-collega’s iets verkeerds zegt, moet hij dokken, publieke sorry zeggen én zijn woorden terugnemen.

Het moet raar lopen wil Max Verstappen in 2025 niet meedoen om de wereldtitel. In het laatste jaar van de huidige regels komt de concurrentie dichterbij, maar Red Bull Racing blijft een van de favorieten. Om een zo goed mogelijke kans te maken op de eindoverwinning moet de renstal wel zijn topcoureur zo ver krijgen om niet te schelden of concullega’s een duw te geven. Verstappen riskeert namelijk flinke boetes en andere straffen als ie weer gaat schelden op de FIA.

Voor 2025 heeft de FIA een richtlijn opgesteld met betrekking tot de uitlatingen van de coureurs. Zo weten de stewards welke boetes ze kunnen uitdelen aan Verstappen en andere coureurs als er weer eens wordt gescholden. Er mag van de richtlijn worden afgeweken, dus de straffen staan niet helemaal vast.

Voordat je gaat lezen verwacht je waarschijnlijk krankzinnige regels. Het is per slot van rekening de FIA onder leiding van Ben Sulayem. Ik kan je vertellen: de regels zijn nog waanzinniger dan je misschien zou denken. We lopen ze even door.

Boetes als Verstappen gaat schelden in 2025

Wie in het komende F1-seizoen scheldt, aanzet tot geweld of de FIA in diskrediet brengt, riskeert dezelfde straffen. Pas na twee jaar wordt je strafblad uitgewist. Bij een eerste vergrijp krijgt de coureur een boete van € 40.000. Kunnen ze bij de FIA weer eens lekker uit eten gaan.

Loop je voor de tweede keer tegen de lamp, dan krijg je een boete van € 80.000. Wat voor de coureurs belangrijker is: de stewards kunnen je een schorsing van een maand geven. In het slechtste geval mis je daardoor drie races. Ga je voor een derde keer over de schreef? Dan moet je € 120.000 overmaken naar de FIA, mag je een maand niet racen én krijg je een puntenaftrek. Hoeveel punten er van je totaal wordt afgetrokken, vertelt de FIA niet. De FIA kan daarmee zoveel punten van je totaal halen dat je niet meer meedoet voor het kampioenschap. Omdat je een verkeerd woordje hebt gebruikt…

Dezelfde geldboetes gelden voor het maken van een politiek statement. De bijkomende straf is dat je ”publieke je excuses moet aanbieden” en dat je ”je woorden terugneemt”. Dit is toch geen kleuterschool, of wel? Pas maar op, Hamilton, voor je wilt opkomen voor minderheden.

Nog zwaardere straffen

Coureurs riskeren de hoogste boetes als zij een officiële FIA-ceremonie niet bijwonen. Denk aan het te laat komen voor het volkslied voor de start van de race of niet komen opdagen bij het eindejaarsgala. De eerste keer krijg je een boete van € 60.000. Na de tweede keer betaal je € 120.000 en krijg je geen toegang tot ”gereserveerde gebied(en)” bij de volgende race. Geen idee wat ze daar precies mee bedoelen. De paddock misschien? Maar hoe kom je dan bij je auto?

Hoe dan ook, bij een derde keer niet komen opdagen bij een FIA-ceremonie groeit de boete naar € 180.000, mag je de komende zes maanden niet op gereserveerde plekken komen én krijg je een puntenmindering.

Ik kan me niet voorstellen dat de F1-coureurs het hierbij laten zitten. Zeker nadat ze een paar maanden geleden juist nog de FIA-baas opriepen om te stoppen met het geouwehoer rondom schelden en beledigingen.