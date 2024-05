Is Tesla zijn ambitie kwijt?

Tesla toont al jaren ambitie, maar in het nieuwste impactrapport lijkt dat opgegeven.

Je kunt van Tesla van alles vinden, maar één ding is zeker: Elon Musk heeft met zijn visie een merk neergezet dat op het gebied van elektrische auto’s een norm gezet heeft. Musk toont ook ambitie met fabrieken over de hele wereld en hij steekt zijn nek uit met een model als de Cybertruck.

Ambitie Tesla

De doelstellingen van het merk staan concreet vermeld in wat het merk zelf “impactrapport” noemt. Daar is net een nieuwe van uitgekomen. In dat rapport kun je bijvoorbeeld lezen dat het bedrijf fossiele brandstoffen wil vervangen door zoveel mogelijk Tesla producten te verkopen.

Tot zover mooi verwoorde ambities uiteraard. Alleen stond in de voorgaande twee rapporten concreet vermeld dat Tesla tegen het einde van het decennium meerdere fabrieken zou moeten bouwen om uiteindelijk op een productie van 20 miljoen elektrische auto’s per jaar uit te komen. Dat getal is nu verdwenen uit het rapport.

De vraag is of Tesla deze ambitie kwijt is, het niet haalbaar is, of dat het merk een ander doel voor ogen heeft. In 2023 verhoogde Tesla de afleveringen met 38 procent tot iets meer dan 1,8 miljoen stuks. Nog een aardig gat te overbruggen voor het 2030 is dus.

Tesla Cybertruck

Om die grote aantallen te gaan halen zou het wel lekker zijn om een kleinere en meer betaalbare Tesla onder de Model 3 te introduceren. Daarnaast zou het natuurlijk fijn zijn als de Tesla Cybertruck ook verkocht gaat worden buiten de Verenigde Staten.

In het eerste kwartaal verkocht Tesla in de VS namelijk 2.803 stuks van de elektrische pick-up. Dat zijn er zo’n 30 per dag. Niet gek voor een auto als de Cybertruck. Stel je eens voor wat die aantallen kunnen zijn als de auto ook buiten de VS in de verkoop gaat.

Voor het perspectief, in dezelfde periode verkocht Ford 7.335 elektrische Pick-ups en Rivian 2.737 stuks in de VS. Toch een tweede plek voor Tesla, dat in dit segment in ieder geval ambitie heeft getoond.

