Deed Elon Musk nou een nazigroet? Musk reageert zelf

De meningen zijn verdeeld over het optreden van Musk en zijn ‘nazigroet’.

Tesla-baas Elon Musk is niet vies van wat controverse. Een barst in de ruit van je eigen nieuwe auto gooien, jezelf een bonus geven van 50 miljard of een Hollywood-film spoilen. Nu hij dikke vriendjes is met de vannacht geïnaugureerde president Trump, mocht Musk ook een woordje doen tijdens de grote show. Ook daar creëerde Musk op bijzondere wijze een explosie aan media-aandacht. Bewust of onbewust?

Musk lijkt te hebben afgekeken bij de presentatiestijl van zijn president. Met Thunderstruck van AC/DC door de speakers, bestormt hij al dansend het podium. Zijn eerste woorden? ”YEEESSSS!!”. Dit lijkt in niets op de Musk die zenuwachtig bij Tesla-presentaties staat uit te leggen hoe hij de wereld gaat veranderen.

Vervolgens benadrukt Musk hoe belangrijk deze verkiezing was en belooft hij allerlei goeds aan de juichende menigte. Ook bedankt hij ze voor hun stem en ”om dit mogelijk te maken”. Hierna slaat Musk op zijn borst, bijt op zijn lip en strekt zijn rechterarm uit. Het strekken vergt kennelijk zoveel kracht dat er een klein kreuntje uit zijn mond komt. Spoel de video hieronder even door naar 58 seconden om het bewuste moment te zien.

Miljoenen X-gebruikers reageren verbolgen: bracht Elon Musk hier een nazigroet uit? De meningen hierover zijn verdeeld. VoteVets, een organisatie die opkomt voor de belangen van oorlogsveteranen, walgt van de actie. ”Meer dan 400.000 Amerikanen zijn gestorven tijdens de gevechten tegen het fascisme in de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben een Trump-handlanger die een nazigroet nadoet? Het is een walgelijke belediging van hun opoffering en een huiveringwekkend teken van waar we naartoe gaan”, schrijft VoteVets op X.

ADL kijkt er anders naar. Deze organisatie zet zich naar eigen zeggen in om een ​​einde te maken aan de laster tegen het Joodse volk. ”Het lijkt erop dat Elon Musk een ongemakkelijke beweging maakte in een moment van enthousiasme, geen nazigroet, maar we waarderen dat mensen erop letten”, valt er op X te lezen. Musk reageert kort: ”Bedankt jongens 😂”.

De reactie van Elon Musk op zijn nazigroet

Aanhangers van Musk verdedigen hun held. Zo haalt ene The Rabbit Hole, een oude Tweet van Musk aan. Hierin vertelt Musk dat hij altijd op de democraten heeft gestemd, maar dat hij is gewisseld naar de republikeinen. ”Nu eens kijken wat voor smerige trucjes ze op me los gaan laten”, eindigde Musk het bericht. Volgens The Rabbit Hole is ”de salueer-hoax” een van deze ”vuile spelletjes”.

Je zou het niet verwachten, maar hier is Elon Musk het mee eens. ”Eigenlijk hebben ze betere, vuile trucjes nodig. De ‘iedereen is Hitler’-aanval is zooo vermoeiend”, reageert Musk vannacht.

Wat denk jij? Deed Musk hier een onvervalste nazigroet? Maken we het allemaal veel te groot? Of wist Musk precies waar hij mee bezig was door net geen nazigroet uit te brengen? Of vind je dat wij onze beter bezig kunnen houden met auto’s?