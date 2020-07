Politie aan de deur bij deze Youtuber

Blijkbaar vinden mensen er iets van wanneer je een hond uit je auto laat springen.

Nick Murray: mensen die teveel Youtube consumeren (schuldig!) zijn hem wel een keertje tegengekomen online. Deze parttime youtuber heeft de gave om hele volksstammen tegen zichzelf in het harnas te jagen, soms leidt dat zelfs tot politie aan de deur. Zo waren in het verleden de mensen van Porsche die in 2014 moesten dealen met zijn Porsche 991 niet heel erg gelukkig. Die auto vertoonde op zijn zachtst gezegd wat kuren en Nick hield dat zeker niet ‘onder de pet’.

Inmiddels heeft Nick 2 andere Porsches op de driveway staan in de US waar deze geboren Nieuw-Zeelander al jaren werkt en woont. Een Porsche Macan en een Porsche 928. Die eerste gebruikte hij onlangs om een korte video op te nemen die hij op zijn instagram plaatste.

Dat filmpje leverde de youtuber een bezoekje op van de lokale politie. Er had namelijk iemand een klacht ingediend wegens ‘animal cruelty’. Kijk Nick heeft ze natuurlijk niet allemaal op een rijtje. Als je steevast een aantal pluche gorilla’s op je achterbank vastsnoert als je een video gaat opnemen dan gaat er iets goed/mis in bovenkamer. Maar dierenmishandeling?

Het wordt in de video waarin Nick over het voorval spreekt niet helemaal duidelijk of het nu is omdat hij zijn hond achterin vervoert, of dat hij zijn hond Smudge (type Boston bulldog) uit de auto laat springen zonder loopplank. De horror!

Hoe dan ook, wij zijn fan van Nick, al was het alleen maar omdat hij er niet vies van is om overal zijn ongezouten mening over te geven.