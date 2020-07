Deze Lambo Aventador is perfect voor de honingliefhebber

Lamborghini heeft weer een speciaaltje van de Aventador SVJ gemaakt. Deze Xago Edition zit vol met zeshoeken.

Het personaliseren van je auto: voor velen dé manier waarmee je je supercar kan laten onderscheiden van andere supercars. Daarom dat de meeste fabrikanten van duurdere auto’s inmiddels wel hun eigen studio hebben, precies voor deze klanten. Zo ook Lamborghini, dat deze afdeling Ad Personam noemt. Klanten kunnen naar Sant’Agata Bolognese afreizen, om daar hun Lambo helemaal perfect te maken.

Het probleem is alleen dat mensen door het coronavirus minder happig zijn om zomaar even op het vliegtuig te stappen. Dus introduceert vandaag een digitale variant van Ad Personam. Daarbij kunnen mensen thuis of bij de dealer videobellen met een Ad Personam-specialist.

Xago Edition

En om daar wat meer aandacht aan te schenken, introduceren ze meteen een speciaaltje. Exclusief voor Ad Personam-klanten. Ze noemen het de Xago Edition, een variant van de Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Motorisch veranderen ze niets aan de Aventador. De aanpassingen zijn dus puur optisch.

Het meest in het oog springende is het vele gebruik van zeshoeken. Lamborghini zegt te zijn geïnspireerd door de ‘hexagonale wolken op de noordpool op Saturnus’ en de kracht van zeshoeken in de natuur. Zoals de honingraat, dus.

Dit honingraatmotief zit onder meer op de deuren en wielkasten. Hier is het een ‘vervaagd zilver-effect’. Iedere auto krijgt daarbij een uniek, contrasterend kleurenschema en zwarte Nireo Ad Personam-velgen. Op de foto’s die Lambo meestuurt zien we een witte Aventador met blauwe accenten. Leuk voor het noordpool-effect, al zou de honingliefhebber natuurlijk eerder voor oranje en geel kiezen.

Aan de binnenkant past Lamborghini voor zover bekend alleen de stoelen aan. Deze krijgen dan hetzelfde honingraat-effect als op de buitenkant te zien is. Ook hier krijgen we een contrasterend kleurenschema, die moet matchen met de buitenkant.

De Italianen gaan tien exemplaren van de Lamborghini Aventador SVJ Roadster Xago Edition maken. Iedere auto krijgt natuurlijk een plaatje, waarop staat welke van de tien het exemplaar is. Een prijskaartje noemt Lamborghini niet, dat betekent ongetwijfeld dat ie niet goedkoop zal zijn.