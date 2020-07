Mercedes wil met EQS de Tesla Model S verslaan

We moeten nog even wachten op de elektrische sedan van Mercedes, wel weten we dat de EQS ons de Model S moet doen vergeten.

Conceptmodellen: hét moment om als autofabrikant te kunnen laten zien wat je allemaal in huis denkt te hebben. Je kan met de meest wilde ontwerpen en specificaties komen, maar je hoeft het niet daadwerkelijk op de markt te brengen. Een productiemodel moet immers aan allerlei eisen voldoen, waardoor deze op papier nooit overeen komt met wat je in je concept beloofde.

Dus toen Mercedes-Benz met de Vision EQS een WLTP-actieradius beloofde van 700 kilometer, was het nog wel een beetje ‘eerst zien dan geloven’. Welnu, bijna een jaar later bevestigt topman Ola Källenius in een toespraak aan aandeelhouders dat ook de productieversie die nogal grote range gaat krijgen. ‘Meer dan’ 700 kilometer, zelfs.

En daarmee komt de elektrische Mercedes in het vaarwater van een belangrijke rivaal. Want wie ‘elektrische sedan’ denkt, denkt automatisch aan Tesla. De Tesla Model S, om precies te zijn, een auto waar de EQS dan ook mee zal worden vergeleken. En de Long Range-variant van die Model S is nu te koop met een WLTP-bereik van ‘slechts’ 610 kilometer. Minder dan de EQS, dus.

Nou levert Tesla in de Verenigde Staten wel een Long Range Plus-variant van die Model S. Ook die komt echter volgens onze berekeningen niet verder dan 657 kilometer. Daarmee zou Mercedes dus met de EQS een nogal interessante concurrent voor de Model S kunnen leveren.

Er is wel een klein punt van aandacht: de prijs. Mercedes wil met de EQS immers een elektrische S-Klasse maken. Dat betekent volgens Daimler veel luxe, comfort en veiligheid. En dat zal zich vermoedelijk vertalen naar een hogere aanschafprijs. Wat dat betreft is de elektrische Jaguar XJ misschien een betere concurrent. Die komt ook rond dezelfde tijd op de markt, al weten we nog niet zoveel over zaken als de actieradius. Audi en BMW werken naar verluidt ook aan een elektrische sedan. De komende jaren staat er dus duidelijk veel te gebeuren in het elektrische-sedansegment.