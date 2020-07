Politie crasht tijdens wilde achtervolging over A16 en A58

Amerikaanse taferelen vannacht in Brabant.

In de VS vormen de spectaculaire achtervolgingen vaak een bron van entertainment voor de mensen thuis op de bank. De achtervolgingen worden namelijk regelmatig gefilmd vanuit de lucht en live uitgezonden. Helaas is dat niet hoe het in Nederland gaat, dus jullie zullen het moeten doen met een schriftelijk verslag.

De achtervolging begon op de A16 om vijf voor twee vannacht. De politie nam het zekere voor het onzekere en zette in totaal acht auto’s in bij de achtervolging. De verdachte in kwestie begaf zich vervolgens kort over de grens bij Putte om daarna weer terug te keren naar Nederland. De achtervolging zette zich vervolgens voort op de A58.

Om welke auto het ging is niet bekend, maar er werden snelheden van boven de 260 km/u bereikt. Dit ging niet altijd goed. Een van de politieauto’s crashte namelijk tijdens de achtervolging. Hoe hard dat gegaan is nog niet bekend, maar de agenten zijn er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Toen de verdacht na een half uur in de buurt van Huijbergen was aangekomen, koos hij eieren voor zijn geld. Hij liet de auto voor wat het was en koos het hazepad. Hij kwam niet ver, want de agenten hebben hem in de boeien kunnen slaan. In zijn auto werd spul aangetroffen dat verdacht veel op harddrugs leek.

Via Twitter biedt politie Roosendaal zijn excuses aan voor het verstoren van de nachtrust van de omwonenden.

Tijdens de achtervolging werden snelheden van boven de 260 km/u bereikt. Onze excuses dat we u wakker hebben gemaakt, maar nu weet u in ieder geval waarom dat was. Hopelijk voor nu verder een goede nachtrust. Collega's gaan de zaak afwerken. Wellicht volgt later een aanvulling. — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) July 17, 2020

Foto: Audi A6 in politietrim, gespot door @458ferrari