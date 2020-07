Duizenden dieselrijders kregen onterecht boete in Arnhem

De gemeente was iets vergeten.

Het invoeren van milieuzones: het is een discutabele maatregel, waar veel over te zeggen valt. Als je daar dan boetes voor gaat uitschrijven, moet je het wel goed doen. Dat is niet wat er in gemeente Arnhem gebeurde.

Arnhem heeft sinds 1 januari 2019 een milieuzone. Ze begonnen nog niet meteen met het uitschrijven van boetes, maar hanteerden eerste een gewenningsperiode. Vanaf 1 april gingen ze wel boetes schrijven. Iedereen die met een diesel van voor 2005 de milieuzone van Arnhem in kwam kachelen, kon rekenen op een boete van €104.

Er gingen aardig wat mensen in overtreding want er gingen vorig jaar duizenden dieselrijders op de bon. Er blijkt nu alleen één probleempje te zijn: deze boetes zijn juridisch niet geldig, meldt De Gelderlander.

Wat blijkt namelijk? Op het verkeersbord stond wel aangegeven dat er een milieuzone was, maar niet voor welke auto’s deze gold. Daardoor konden nietsvermoedende bestuurders dus niet op basis van het bord weten of ze wel of niet door mochten rijden. Dat maakt een boete voor het rijden in de milieuzone van Arnhem juridisch onhoudbaar. In december heeft de gemeente hun fout rechtgezet en wel een bord toegevoegd met het type auto’s waar het om gaat.

Er hebben vorige jaar enkele tientallen bestuurders bezwaar ingediend. Zij kunnen erop rekenen dat ze nu hun geld terugkrijgen. De rest van de beboete dieselrijders heeft pech, want de bezwaartermijn is inmiddels verstreken.

Het komt overigens vrij vaak voor dat een verkeersboete eigenlijk juridisch niet blijkt te kloppen. Het punt is alleen dat veel mensen dit niet weten en dat bezwaar indienen zo’n gedoe is. Als je dat wel doet is dat vaak niet zonder effect: de rechter stelde in 2018 in een derde van de gevallen de burger in het gelijk. Je kunt er dus vanuit gaan dat er jaarlijks heel wat boetes betaald worden terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven.

Bron: De Gelderlander

