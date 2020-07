Deze supercar gaat rijden op waterstof

Waterstof en NASA-technologie: de Hyperion XP-1 maakt nieuwsgierig.

Van elektrische sportwagens kijken we inmiddels niet meer op. Start-ups die een elektrische super- dan wel hypercar aan de man willen brengen schieten als paddestoelen uit de grond. Een sportwagen bouwen die op waterstof rijdt is iets wat fabrikanten aanzienlijk minder vaak proberen. Toch is er nu weer een Amerikaans bedrijf die zich hieraan gaat wagen.

Hyperion

Het gaat om het bedrijf Hyperion, dat in 2011 werd opgericht. Het bedrijf bestaat uit drie takken: Hyperion Energy, Hyperion Aerospace en Hyperion Motors. De gemene deler is waterstoftechnologie. Het klinkt waarschijnlijk groter dan het is, maar in augustus gaan we voor het eerst iets concreets zien van Hyperion.

XP-1

Volgende maand trekt Hyperion het doek van hun eerste auto, die de naam XP-1 meekrijgt. De onthulling zou oorspronkelijk plaats vinden op de New York Auto Show. Blijkbaar konden ze nog wel wat extra tijd gebruiken, want de onthulling hebben ze dus uitgesteld tot augustus.

NASA

Over de technische details van de XP-1 laat Hyperion nog niets los. Wel beweren de Amerikanen dat ze gebruik maken van ruimtevaarttechnologie, die eerder is ingezet door de NASA. Omdat er gebruik wordt gemaakt van waterstof hoef je je geen zorgen te maken over actieradius en oplaadtijden, aldus de fabrikant. Daar staat tegenover dat je je wel zorgen moet maken om laadstations.

Eerdere pogingen

Hyperion is niet de allereerste fabrikant die op het idee komt om een waterstof-supercar te maken. In 2008 werd er al een supercar gepresenteerd die op een mix van benzine en waterstof liep: de Scorpion. Uiteraard hebben we daar nooit meer iets van vernomen. Meer recent zagen we de 653 pk sterke Pininfarina H2 Speed. Het plan was om deze te bouwen in een oplage van 12 stuks, maar zover is het niet gekomen. Dit jaar nog presenteerde de Gumpert de Nathalie, met een brandstofcel die methanol omzet in waterstof.

Er wordt dus genoeg geëxperimenteerd. Met de naam XP-1 klinkt de Hyperion ook als een experiment. Dat zal het waarschijnlijk blijven ook, hoewel de start-up ongetwijfeld grotere plannen heeft dan dat.