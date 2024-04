Deze supercar met 1.071 pk is een… Skoda?!

Skoda en supercar in één zin? Jazeker!

Skoda had altijd een suf imago, maar dat weten ze toch langzaam maar zeker van zich af te schudden. Niet dat ze nu zulke enorm spannende auto’s bouwen, maar het verschil met Volkswagen of Seat is gewoon heel klein geworden. Een Skoda ziet er tegenwoordig eigenlijk net zo strak uit als een Seat.

Om te laten zien dat ze écht niet meer suf zijn presenteert Skoda nu een bijzondere concept car. Het gaat om een heuse supercar. Dat is toch een primeurtje voor Skoda, concept car of niet. Als ze met een concept komen, is het normaalgesproken gewoon een voorbode voor een nieuw model.

Het moge duidelijk zijn dat deze supercar niet gaat leiden tot een productiemodel. Dat betekent niet dat deze auto puur voor de lol is ontworpen. Het betreft namelijk een Vision Gran Turismo. Skoda is daarmee de nieuwste fabrikant die een auto speciaal voor Gran Turismo heeft ontworpen. Daarmee komen ze in een illuster rijtje, want de merken die dat eerder deden waren onder meer Bugatti, Ferrari, Lamborghini en Jaguar.

Je zou het niet zeggen, maar de Skoda Vision Gran Turismo is geïnspireerd op het verleden. Heeft Skoda ooit een sportwagen gehad dan? Jazeker, in 1957 was er de 1100 OHC. Daar zijn er echter maar vier van gemaakt. Overigens kunnen we heel weinig overeenkomsten vinden tussen die auto en deze Vision Gran Turismo, afgezien van het feit dat ze beide vier wielen en een stuur hebben.

Bij een virtuele supercar hoef je je geen zorgen te maken om de uitstoot, maar toch is de Skoda Vision Gran Turismo volledig elektrisch. Je wil als fabrikant natuurlijk niet je groene imago op het spel zetten. Daarom wordt de Vision GT aangedreven door vier denkbeeldige elektromotoren, die een denkbeeldige 1.071 pk leveren.

Je kunt de Skoda Vision Gran Turismo binnenkort besturen, mits je een PlayStation hebt en Gran Turismo 7. Skoda heeft voor zover wij weten geen fysieke concept car gebouwd, dus het blijft bij een virtuele racer.