Politie geeft boete aan Mini die als Ferrari klinkt - Autoblog.nl

Huh? De politie geeft boete aan een Mini coureur die Ferrari geluiden voortbrengt. Het moet niet gekker worden.

Laten we eerst even gaan mijmeren. Vroeger kon je een auto herkennen alvorens deze de hoek om kwam zetten. Zo wist je precies horen wie er aankwam rijden. De boxerpruttel van een Kever, een sonore Alfa Busso V6, een roffelende Audi vijfcilinder, het turbine-gezoem van een BMW zes-in-lijn, het gegorgel van een Saab Turbo of discreet grommende Mercedes V8.

Tegenwoordig hebben auto’s vaak dezelfde motor. En als dat niet het geval is, is de layout dat wel. Dus alle drie- en viercilinder turbomotoren zijn min of meer gelijk qua architectuur. Het geluid dat ze voortbrengen is dan ook niet wezenlijk anders. Logisch dus dat een agent zich helemaal wezenloos schrok toen er een Mini voorbij kwam rijden die klonk als een Ferrari.

Nu zijn we benieuwd welk type Ferrari de agent bedoelt. Waarschijnlijk is de agent een kenner van bijzondere klassieke Ferrari’s en doelt hij op de Ferrari 500. Deze werd gebouwd van 1954 tot 1957. De laatste was de 500 TRC. Daarbij stond Testa Rossa voor ‘rode kop’. Letterlijk, want de cilinderkop was rood. De 500 staat voor 500 cc per cilinder. Jazeker, ook Ferrari heeft een tweeliter viercilinder gebouwd.

In elk geval, de politieagent was waarschijnlijk meer een liefhebber van klassieke Ferrari’s met een twaalfcilinder. Hij ging achter de luide Mini aan en controleerde de auto. Daarbij kwam de agent erachter dat er geen einddemper in zat.

Ik reed op de A4 en dacht dat er een Ferrari langs kwam rijden. Het bleek een Mini te zijn. Tijdens een controle van het voertuig bleek dat er geen demper in zijn uitlaat zat. Deze lag los in zijn auto. De bestuurder gaf aan het een mooi geluid te vinden. Bekeuring uitgeschreven pic.twitter.com/lJsYmaZjBE — Wijkagent Schipluiden (@wagSchipluiden) January 10, 2021

De bestuurder vond de auto op deze wijze beter klinken. De wijkagent uit Schipluiden heeft het onverantwoordelijke gedrag van de Mini-bestuurder berispt met een financiële tik op de vingers: de politie gaf een boete aan de Mini bestuurde. Dat zal ‘m leren.

Voor de liefhebbers klinkt een magistrale viercilinder Ferrari 500 in het echt:

Via: Twitter