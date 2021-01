Jeep Gladiator met Maserati motor in Europa leverbaar - Autoblog.nl

2020 Jeep® Gladiator Overland

Potjandrie, de Jeep Gladiator met Maserati motor komt ook onze kant op!

Het is een van de gaafste auto’s die we in Nederland niet kunnen krijgen: de Jeep Gladiator. Natuurlijk, pick-ups als de RAM 1500 , Ford F-150 en Chevrolet Silverado zijn enorm indrukwkkend, maar tegenwoordig ook veel te groot en lomp.

Nu maakt dat in de VS minder uit, want er is voldoende ruimte. Maar dan nog: echt wendbaar is zo’n slagschip niet. Het is niet alsof de genoemde Amerikaanse pickups zoiets hebben als een ‘wegligging’. Nee, een maatje kleiner zijn leukere alternatieven te vinden en de Jeep Gladiator is de leukste. Als bedrijfswagen is het misschien de minst interessante, want heel groot is de laadbak niet.

Daarom is het goed om te weten dat de buitengewoon succesvolle Jeep Gladiator met Maserati motor naar Europa komt. Nu horen wij u denken: Maserati motor? De V8 is een Ferrari-ontwerp en de basis van de V6 is een Pentastar V6. De 3.0 V6 diesel wordt verkocht in de Maserati Ghibli, Levante en Quattroporte. De motor is al een tijdje geleden voor de Amerikaanse markt en is daar al een tijdje leverbaar. Maar er is goed nieuws, want de auto komt nu naar Europa!

Uiteraard wordt de auto wel aangepast aan de Europese smaak. We zeggen gekscherend Maserati-motor, maar officieel is de 3.0 V6 ‘A630’-diesel van VM Motori. In het geval van de Europese Jeep Gladiator heeft de 3.0 V6 turbodiesel 264 pk aan vermogen en 600 Nm aan koppel. De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat afkomstig van ZF.

Jeep gaat de Gladiator ook exporteren met de 3.6 V6 benzinemotor, maar alleen in landen waar ze niet zoveel geven om emissies, zoals in het Midden-Oosten. Een V8 staat later op de planning. In Europa is er geen keuze qua motor, maar wel qua uitvoering. Er is een ‘Sport’ en een ‘Overland’. Uiteraard is er ook een ‘Launch Edition’ om de introductie luister bij te zetten. Mocht je dat aantal uitvoeringen te weinig vinden, weet dat er een enorme Mopar-gids is met accessoires om de auto op smaak te brengen.

Of de auto naar Nederland komt, is vooralsnog niet bekend.