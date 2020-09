Politie heeft Breda-Rotterdam scheurneuzen te pakken [video] - Autoblog.nl

De straf zal niet mals zijn gezien de aanklachten.

Een kleine maand geleden besloten drie motorrijders eens te kijken hoe snel je van Breda naar Rotterdam kunt rijden als je de snelheidsregels compleet negeert. Dat bleek zo’n 11 minuten te zijn. Ze waren wellicht weggekomen met deze roekeloze actie, maar ze konden het niet laten een filmpje ervan op het internet te delen.

De video ging al snel viral, dus het kon niet lang duren voor de politie de beelden onder ogen kreeg. Het wachten was dan ook op het bericht dat het Ghostrider-duo aangehouden is. Een kleine vier weken later is het dan zo ver.

De politie laat in een persbericht weten dat de twee van de drie snelheidsduivels zijn aangehouden. Het gaat om een 24-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Waddinxvener. De twee zijn gisterochtend aangehouden, de een in zijn huis en de ander op straat.

De aanklachten tegen de motorrijders zijn niet mals. Hen wordt poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en opzettelijk roekeloos rijgedrag ten laste gelegd. De rijbewijzen van de twee scheurneuzen zijn alvast ingenomen. De politie heeft ook nog een derde verdachte op het oog. Die is nog niet aangehouden, maar de politie vraagt hem om zich te melden.

De politie is de boosdoeners op het spoor gekomen via onder andere beelden van verkeerscamera’s en tips van getuigen. De politie laat weten dat sommige van deze tips “een grote bijdrage” hebben geleverd aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de motorrijders snelheden van 270 km/u gereden hebben.

De woningen van de verdachten werden eind augustus al onderzocht en toen zijn er een motor en elektronische apparaten in beslag genomen. Afgelopen weekend werd een tweede motor in beslag genomen. Nu is dus ook de aanhouding een feit. Daar zijn beelden van, die je hieronder kunt checken: