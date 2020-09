Mazda CX-30 Turbo is 250 pk sterke utopie - Autoblog.nl

De motor van de Mazda CX-30 Turbo is aanzienlijk krachtiger dan de rest van de SkyActiv-range.

We weten inmiddels allemaal dat Mazda er vaak voor kiest om alles net even anders te doen dan de concurrentie. Dat doen ze al jaren. Het maakt het merk net even wat sympathieker en origineler.

Dus wanneer de gehele wereld overgaat op peipkleine motoren met turbo’s, doet Mazda niet mee. Mazda doet zelf aan SkyActiv-technologie. Dat behelst een complete filosofie om een auto zo effeciënt mogelijk te maken. Het belangrijskte wapenfeit: geen turbo’s.

Op asfalt

In plaats daarvan werkt Mazda met een hogere compressie en een relatief groot slagvolume. Dus in plaats van een VW T-Roc 1.0 TSI met 115 pk vind je in de Mazda CX-3 een dikke tweeliter en 120 pk. Op papier is de turbo veel zuiniger, op asfalt liggen de verschillen niet zo ver uit elkaar.

Mazda CX-30 Turbo

Maar je kan natuurlijk op zo’n SkyActiv-motor alsnog een turbo monteren. Dat is ook precies wat de Japanners gedaan hebben met de Mazda CX-30 Turbo. De CX-30 is een model tussen de CX-3 en CX-5 in en heet geen CX-4 vanwege Chinese redenen en automotive logica.

Fuifnummer

Enfin, de Mazda CX-30 Turbo is een fuifnummer. Onder de kap vinden we namelijk de 2.5 liter viercilinder. Deze is normaal gesproken goed voor 192 pk, maar dankzij de turbo ligt dat vermogen aanzienlijk hoger op 250 pk.

Het koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender: 433 Nm staat er voor je klaar. Dan moet je wel 98RON tanken, op 95RON krijg je 230 pk en 420 Nm tot je beschikking.

Prestaties Mazda CX-30 Turbo

Wat het doet met de prestaties van de Mazda CX-30 Turbo wordt dan weer niet verteld. In Nederland is de snelste Mazda CX-30 een SkyActiv-X met 180 pk. Die gaat in 8.5 tellen naar de 100 km/u en haalt een top van 204 km/u. Deze CX-30 Turbo moet aanzienlijk sneller zijn.

Daar hoef je niet voor te kunnen schakelen, want dat doet de Mazda CX-30 Turbo middels een automatische transmissie. Wel is het gewicht bekend gemaakt door Mazda: 1.583 kilogram, dat is aanzienlijk meer dan de Mazda CX-30 in Nederland. Dat komt mede door de standaard aanwezige vierwielaandrijving.

Salamanca (niet Hector of Tuco)

De Mazda CX-30 Turbo wordt gebouwd in Salamanca, Mexico. De kans dat de auto (of de motor) ook naar Nederland komt, lijkt ons minimaal. Vandaar een utopie. Jammer, want dit blok in een Mazda 3 met handbak klinkt als muziek in de oren.