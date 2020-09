Audi A8 D4 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

De Audi A8 D4 is al een tijdje niet meer nieuw te koop, maar ziet er als occasion nog fris uit, de hoogste tijd voor een aankoopadvies!

Het avontuur voor de A8 D4 begon in 2011 en eindigde uiteindelijk voor deze generatie in 2017. Ondanks het feit dat met name de vroege exemplaren op leeftijd zijn, oogt deze generatie A8 helemaal niet zo oud. Bovendien gebruikt niemand minder dan onze eigen koning deze generatie A8 als dienstauto.

Audi A8 D4 occasion aankoopadvies

Natuurlijk komen er met een auto als deze ook de nodige aandachtspunten. De A8 is het vlaggenschip van Audi en is daardoor volgepropt met de destijds nieuwste snufjes. Mocht je de Audi A8 D4 overwegen als occasion dan zijn er echt wel een aantal zaken waar je goed op moet letten die aan bod komen in dit aankoopadvies.

Aandachtspunten Audi A8 D4

Als je een tweedehands Audi A8 D4 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Audi A8 D4 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Aluminium carrosserie vergt speciaal schadeherstel.

Lekkage bij de bovenkant van de voorruit. Kan worden opgelost met een nieuwe voorruit. De lekkage lijkt soms van het panoramadak te komen, maar dat is meestal niet zo.

Onderstel

De luchtvering van de A8 staat niet als problematisch bekend. Een A8 die na lang stilstaan door zijn hoeven is gezakt, heeft potentieel wel een lek ergens in het systeem. Let ook op bijgeluiden in de vorm van klikken.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

De W12 is een samensmeltsel van twee VR6 blokken. Het is een fantastisch blok en ook relatief degelijk, maar de motorruimte is wel erg vol. Sommige onderhoudsklussen zijn daardoor arbeidsintensief, maar dat is bij iedere twaalfcilinder het geval.

Iedere A8 heeft een automaat. Zorg dat die lekker soepel schakelt zonder haperingen etc. Vervangen en/ of reparatie kan behoorlijk in de papieren lopen. Volgens Audi hoef je er nooit wat aan de bak te doen, maar het is toch wel handig olie te verversen. Het spoelen van de bak kan (beginnende) problemen oplossen of voorkomen.

De 4.0 TFSI kan trillingen rond 1.000 en 3.000 toeren per minuut hebben. Het wordt veroorzaakt door de downpipes die verkeerd gemonteerd zijn.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen of speciale vloeistof.

Alle motoren hebben een distributieketting die relatief probleemloos is. Bij hoge kilometerstanden kan de ketting gaan ratelen bij een koude start, dan is er wel actie gewenst.

Elektronica

Een auto als deze heeft véél elektronica aan boord, check altijd of alle knopjes doen wat ze moeten doen!

Het MMI scherm klapt als het goed is uit op het dashboard. Wel even controleren of dat dat wel goed gaat, net als bij de vorige generatie A8.

Motoren

Benzine

2.0 TFSI Hybrid 245 pk/ 480 Nm

3.0 TFSI 290 pk/ 420 Nm

3.0 TFSI 310 pk/ 440 Nm

4.2 FSI 372 pk/ 445 Nm

4.0 TFSI 420 pk/ 600 Nm

4.0 TFSI 435 pk/ 600 Nm

S8 4.0 TFSI 520 pk/ 650 Nm

S8 Plus 4.0 TFSI 605 pk/ 750 Nm

W12 500 pk/ 625 Nm

Diesel

3.0 TDI 204 pk/ 400 Nm

3.0 TDI Quattro 250 pk/ 550 Nm

3.0 TDI Quattro 258 pk/ 580 Nm

4.2 TDI 350 pk/ 800 Nm

4.2 TDI 385 pk/ 850 Nm

Aanbod Audi A8 D4 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er bijna 60 Audi A8 D4 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Audi A8 D4 van dit occasion aankoopadvies variëren van 18 mille voor diesels met veel ervaring bijna €60.000 voor heel recente exemplaren. Ongeveer 1/3 van het aanbod zijn benzines. Voor het totale aanbod van de Audi A8 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.