Mercedes maakt eerste info over nieuwe eSprinter bekend - Autoblog.nl

De volgende generatie Mercedes eSprinter komt eraan. Dit kun je in elk geval verwachten van de elektrische bedrijfswagen.

De elektrificatie binnen Mercedes gaat hard door. Ook op het gebied van de elektrische bedrijfswagen. Met de nieuwe generatie Mercedes eSprinter heeft de Duitse autofabrikant een nieuw platform klaarliggen. Het gaat hier om het Electric Versatility Platform.

Dit platform is speciaal ontwikkeld voor grote bestelwagens. Het vormt de technische basis voor de volgende generatie eSprinter. Het betreft een flexibel platform waardoor verschillende soorten carrosserietypen mogelijk zijn. Daardoor is de volgende generatie Mercedes eSprinter niet gebonden aan één variant, maar zullen er meerdere carrosserievarianten op de markt verschijnen.

Met de ontwikkeling van het Electric Versatility Platform is een investering van 350 miljoen euro gemoeid. De nieuwe eSprinter zal niet alleen in Europa, maar voor het eerst ook in de Verenigde Staten en Canada verkocht worden.

Op dit moment heeft Mercedes-Benz Vans een aandeel van 30 procent in het segment van de middelgrote en grote bestelwagens in Europa. Dat aandeel willen ze vergroten met het aanbieden van een scala aan elektrische bedrijfswagens. Naast de Mercedes eSprinter heb je ook de eVito en straks de volgende generatie eCitan. Daarmee hebben de Duitsers straks in elk segment van bedrijfswagens een elektrische variant te bieden.