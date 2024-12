Politie houdt automobilist aan die porno keek tijdens het rijden

Hij zat met het verkeerde pookje te spelen.

Zolang je in Nederland maar met je tengels van je telefoon afblijft tijdens het rijden, zit je in principe prima. Een natuurfilm afspelen terwijl je onderweg bent naar het werk is onverstandig, maar niet per se strafbaar. Vervolgens niet meer met twee handen aan het stuur rijden, is dat wel. De politie in het Canadese Ontaria hield zo’n automobilist tegen die tijdens het rijden naar porno keek.

Het politiekorps Ontario Provincial Police bericht erover op X. De agenten hielden iemand staande die zijn telefoon op het tellerscherm had liggen. Hierop speelde volgens het bericht ‘een pornografische film’ af. Daar waren de agenten niet van gediend. ”Rijden vereist uw volledige aandacht. Laat de telefoon met rust, wacht tot u thuis bent”, schrijft het korps. Het had ook heel anders kunnen aflopen blijkt uit het verleden.

De boete voor rijden terwijl je porno kijkt

Het hobbywerk van de rijdende rukker kost hem een flinke kwak geld. Hij ontving een boete van 615 Canadese dollars en drie punten voor op zijn rijbewijs voor ”afgeleid rijden”. Omgerekend komt dat neer op ongeveer € 410,-. Toevallig: dat is bijna evenveel als de boete hier voor het rijden met je telefoon in je hand (€ 420,-). Dus: telefoon in je zak, handen van je zak, en wachten tot je thuis bent. Voor je het weet, word je ook gespot door Thomas Schlijper tijdens het (op)trekken.