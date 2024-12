Waarom tanken in Duitsland duurder wordt in 2025

Met dank aan de Duitse overheid.

Vroeg of laat willen de bestuurders van onze wereld ervoor zorgen dat we nooit meer een zucht CO2 uitstoten. Omdat mensen nu eenmaal eigenwijs zijn, kunnen deze bestuurders niet van de ene op de andere dag besluiten om de benzineverkoop te schrappen. Het steeds onaantrekkelijker maken om met een plofmotor te rijden, dat kan wel. Zo ga je in Duitsland vanaf 2025 meer betalen voor het tanken omdat je er CO2 mee uitstoot.

In Duitsland betalen bedrijven een belasting per ton CO2 die naar buiten komen. In 2023 stond deze belasting op € 30,- per ton koolstofdioxide. Afgelopen jaar steeg de belasting naar € 45,-. Daardoor werd de benzine € 0,043 duurder per liter en diesel € 0,048 duurder.

De prijsstijging van het tanken in Duitsland in 2025

Komend jaar gaat de belasting naar € 55,- per ton CO2. Daarmee zou de literprijs van benzine omhoog gaan met € 0,028 en van diesel met € 0,032. Je gaat dus geen gigantische sommen geld extra kwijt zijn. Toch is het goed om te weten waar een mogelijke prijsverhoging aan kan liggen.

ADAC voegt nog toe dat deze verhogingen niet direct door te berekenen zijn nieuwe brandstofprijzen. Daar spelen andere factoren ook op in, zoals de olieprijs. Daarover besliste de OPEC-landen (naties die olie exporteren) kortgeleden dat een grote productie (en dus een prijsverlaging) nog even werd uitgesteld. Daar moeten we het dus ook voorlopig niet van hebben.

Hoe zat het ook al weer in Nederland?

Binnen onze landsgrenzen blijft de literprijs nog wel eventjes hoog, maar het had veel zwaarder kunnen uitpakken. De accijnskorting zou komen te vervallen waardoor de benzineprijs naar ongeveer € 2,40 zou stijgen en de dieselprijs richting de € 2,-. Gelukkig hebben premier Schoof en zijn kameraden besloten om de korting nog een jaartje te verlengen.

In heel Europa straks hogere prijzen

Ondanks de verlengde accijnskorting gaat de benzineprijs in de nabije toekomst zeker omhoog. De Europese Unie heeft een plan genaamd Emission Trading System II (ETS II). Dit systeem regelt dat er uitstootrechten komen op fossiele brandstoffen. Dikke kans dat de benzinepomp deze kosten (deels) zal doorrekenen naar de klant. De startdatum staat momenteel op 2027. Mocht de huidige energiecrisis tegen die tijd nog niet voorbij zijn, dan wordt het plan uitgesteld naar 2028.

Voorlopig valt de stijging dus mee. Toch kan het tanken in België voor ons Nederlanders over tijdje een stuk minder aantrekkelijk worden en niet eens door de prijs van het tanken zelf.