Niemand wil de laatste Dodge Challenger of Charger met een V8

Dodge krijgt de laatste exemplaren van de Challenger en Charger met V8 niet verkocht.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor de Dodge Challenger en Charger met die iconische V8 is die tijd om te gaan nu écht aangebroken. Dodge stuurde de Challenger en Charger met pensioen in aanloop naar een elektrische toekomst. De productie van de oude Dodges is inmiddels gestopt. Dat is misschien maar beter ook, want het Amerikaanse Stellantis-merk heeft nog duizenden exemplaren op voorraad.

Je zou denken dat de laatste serie van de Challenger- of Charger-V8 storm zal lopen, maar dat lijkt dus mee te vallen. Of degenen die hem willen en kunnen betalen, hebben er al eentje in de garage staan. Wat de reden ook is, de Amerikaanse dealers raken hun Dodges aan de straatstenen niet kwijt.

Hoeveel nieuwe Dodges zijn er nog?

Dat blijkt uit de officiële verkoopwebsite van Dodge. Zo staan een paar honderd V6-Chargers en -Challengers te koop, maar je wilt natuurlijk de achtcilinder. Er staan nog 2.068 Challengers en 2.220 Chargers met een achtpitter in de schappen. Zo’n beetje alle uitvoeringen zijn beschikbaar. Van de instap R/T tot de opgefokte SRT Hellcat Redeye Widebody.

Wat kost een Challenger of Charger in Amerika?

De goedkoopste nieuwe Dodge Challenger met een V8-motor is een R/T. Dodge vraagt hier $ 42.795,- voor. Omgerekend komt dat neer op zo’n € 40.000,-. Voor een nieuwe Challenger met een V8! De goedkoopste Charger is net wat duurder. Ook dit is een R/T-uitvoering met een omgerekende prijs van ongeveer € 44.000,-.

Interessant genoeg voor je om er een uit de VS naar hier te verschepen? Je zou denken dat een van de laatste Challengers of Chargers met een V8-motor aardig waardevast zal blijven. Of shop je liever een hybride bij de concurrent?