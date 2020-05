Autoshow van Genève 2021 nu al in zwaar weer

De Autoshow van Genève moest dit jaar afgelast worden en in 2021 zouden we er weer van kunnen genieten. Toch?

De Autoshow van Genève in 2020 stond aan het begin van de coronagekte. De eerste gevallen waren hier bekend, die vooral in Oostenrijk en Italië een probleem veroorzaakte. Zwitserland kon begin maart helaas de dans nét niet ontspringen en dus ging op het laatste moment de Autoshow van Genève niet door.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Voor de bankzitters veranderde er niks. Je kon gewoon nog op Autoblog terecht voor de onthullingen met alle persfoto’s. Alleen het in levende lijve zien ging niet door. Maar goed, hoe relevant autoshows zijn is een hele andere discussie: die van Genève blijft een belangrijke en dat zou niet veranderen. Even wachten tot 2021 dus, dan is het wel weer klaar met alles afgelasten.

Of niet?

Nu is er echter een statement vanuit de organisatie en daaruit blijkt dat de volgende editie van de Autoshow van Genève niet vaststaat voor 2021. De organisatie van de autoshow vroeg het kanton Genève om de verliezen te vergoeden (zo’n 11 miljoen franc). Het kanton bood over met 16,8 miljoen, maar dan als lening. Dat werd geweigerd, want de autoshow vindt dat het gewoon direct betaald moet worden.

Geen garantie op 2021

Eén van de voorwaarden van de lening was echter dat de show voor 2021 weer gepland kon worden. Dat is dus nu niet zeker. En omdat de verliezen nu ‘uit eigen zak’ gefinancierd moet worden, is niet bekend hoe snel er weer genoeg brood op de plank ligt. En geen garantie op een show in 2021. Daarom word er gekeken naar wanneer er meer financiële stabiliteit kon gegarandeerd worden. Of dat al lukt voor 2021 is niet bekend en dus wordt aangeraden om nog een jaartje te wachten.

Ieders favoriete Zwitserse autofeestje wil dus gewoon doorgaan, maar of de Autoshow van Genève in 2021 al genoeg geld in het laatje heeft: dat hangt er vanaf. Zoals gezegd staan de nieuwssites ondertussen niet stil, dus het scheelt wel vliegtickets naar Zwitserland.