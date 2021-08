Defender 130 met 8 zitplaatsen op komst

Dus ook voor vruchtbare koppels wordt de Defender 130 een interessante auto!

De Land Rover Defender is een geweldige auto. Natuurlijk is de auto niet zo cool als het origineel, maar ook lang niet zo spartaans. Defender rijden was voorheen vergelijkbaar als rijden met een Britse sportwagen. Je moet wat concessies doen om purist te zijn.

Met de nieuwe generatie heeft Land Rover slim gedaan. De auto zit een beetje tussen Tonka-achtig speelgoed en luxe SUV in. Precies goed. Geen faux-luxe zoals met de talloze Range Rover-derivaten. Alles kan tegen een stootje, zonder dat je meteen in een Moldavische gevangeniscel zit.

Defender 130

Tot nu toe is er al een hoop keuze tussen diverse motoren en luxe-niveaus. Daarbij kun je ook nog eens kiezen uit een 90 (korte versie) of een 110 (lange versie). Maar daar komt dus een Land Rover Lange Lummel bij.

De auto gaat naar goed gebruik ‘Defender 130’ heten. De huidige 110 is al een zevenzitter, maar echt overhouden doet het niet als je met zijn zevenen op pad bent. Dat is al helemaal het geval als er bagage voor zeven personen mee moet. In plaats van een dakkoffer kun je dan kiezen voor een Defender 130. Dat niet alleen, je krijgt een bonus-zitplaats bij, want de 130 wordt een achtzitter!

GEEN langere wielbasis?

Ondanks dat de naam 130 wordt afgestoft, is het niet hetzelfde concept. De originele 130 kreeg namelijk een grotere wielbasis (ongeveer 130 inches). Dat zal in dit geval niet zo zijn. de Defender 130 krijgt namelijk een grotere overhang aan de achterzijde om zo extra ruimte te creëren.



Kijk, dit is een echte 130

Ondanks dat het een Defender is, wordt de auto wel wat hoger in de markt gezet. Er zullen alleen luxe uitvoeringen leverbaar worden, aldus Autocar. Wel zullen alle motoren leverbaar worden, zoals een P300 viercilinder, de P400e hybride en diverse zes-in-lijn benzine- en dieselmotoren. Oh, en die supercharged V8 met 550 pk komt er ook!

De introductie van de Land Rover Defender 130 staat gepland voor 2022.