Help deze man van zijn nieuwe Jaguar XF (€97K) af!

Soms moet je iets doen voor een ander. Help deze man daarom even van zijn spiksplinternieuwe Jaaaaag af.

Een auto kopen is een heel proces. Vroeger liep je naar binnen bij de Opel-dealer om te kijken welke Kadett je ging kopen. Dan nam je in het weekend Moeder de Vrouw mee om de kleur uit te kiezen en probeerde je nog een setje spatlappen en een trekhaak eruit te onderhandelen. Dan wachtte je 4 weken en haalde je de auto op en een paar jaar later begon je van voren af aan.

Tegenwoordig zijn er véél meer facetten aan het kopen van een auto. Zeker als je een nieuwe wagen koopt. Neem deze Jaguar XF bijvoorbeeld. Daar zitten zoveel opties op, dat het afleveren in een midweek wordt gedaan. Man, alleen al het samenstellen op de Jaguar configurator moet op zijn minst een weekend in beslag genomen hebben.

Subtiel

Nu moeten we wel zeggen dat de eigenaar dat bijzonder zorgvuldig gedaan heeft. De XF is subtiel blauw met een lichtbeige interieur. Het geeft de auto een zeer klassieke uitstraling, de enorme 20 inch velgen zorgen ervoor dat het er niet oubollig uitziet. Je zou bijna denken: “Zo zou ik ‘m óók samenstellen!”.

Als dat het geval is, dan hebben wij goed nieuws voor je. De huidige eigenaar wil er namelijk nu al van af. De auto is net afgeleverd, maar hij moet er nu al afscheid van nemen. Zijn vrouw vind de auto namelijk heel erg mooi, maar ook veel te groot. Nu is dat probleem snel opgelost door te opteren voor een Jaguar XE. Maar ja, dan moet je wel van je huidige auto af.

Help deze man van zijn XF af!

Daarom staat de auto met nauwelijks kilometers te koop op Marktplaats. De vraagprijs bedraagt 85.500 euro. Dat lijkt een hoop geld en dat is het ook, maar vergeet niet dat de nieuwprijs 96.888 euro is. Kortom, als je deze auto nieuw koopt, dan verdien je dus supersnel 11.188 euro. Alhoewel, we kunnen ons niet voorstellen dat de Jaguar-dealer geen korting geeft op een rijk uitgeruste XF.

Het is een XF in de ‘SE’-uitvoering (er is ook nog een HSE of R-Dynamic) met de ‘P250’-motor. Dat betekent een 2.0 liter viercilinder met 250 pk. Die moet 0-100 km/u halen in 6,9 tellen en heeft een begrensde top van 250 km/u. Op zich snel zat dus. Het allerprettigste is dat het de nieuwste XF is van ná de facelift. Dus met een zeer fraai en hoogwaardig interieur, plus het nieuwste navigatiesysteem. Kortom, help deze man van zijn spiksplinternieuwe XF af!

De Jaguar XF-SE advertentie kun je hier bekijken!