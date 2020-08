Politie ontdekt droomcollectie in garage drugsdealer

Dat je een drugsdealer bent hoeft nog niet te betekenen dat je een slechte smaak hebt, zo blijkt uit deze autocollectie.

Bij het lezen van de ‘drugsdealer’ en ‘autocollectie’ denk je misschien: dat zal wel een zooitje gewrapte supercars en foute AMG’s zijn. Niets is echter minder waar. De autocollectie van een Amerikaanse drugsdealer die onlangs boven water kwam is van een andere aard.

De bijzondere vondst werd gedaan in de Amerikaanse staat Massachusetts. Daar was de politie een grootschalige marihuana-handel op het spoor gekomen. Na het aanhouden van een 41-jarige verdachte kwamen ze uit bij een oude brandweerkazerne.

Deze voormalige brandweerkazerne met een oppervlakte van ruim 460 vierkante meter vormde een geheime opslagplaats voor de drugshandel. Toen de politie hier een bezoekje bracht troffen ze een enorme voorraad drugs, wapens, contanten en auto’s aan. Dat laatste is uiteraard het meest interessante onderdeel van dit verhaal.

Het waren namelijk niet de eerste de beste auto’s, maar een verzameling van echte liefhebbersauto’s met de focus op JDM. Daarnaast zaten er een diverse begerenswaardige BMW’s in de autocollectie van de drugsdealer. Het gaat om minstens dertig auto’s, afgaande op de beschikbare foto’s.

What a wild story! Easily 30-50 highly sought after cars, Supras, Skylines, Evos and more! The converted fire house was… Geplaatst door The Sauce Spot op Zaterdag 29 augustus 2020

We zien onder meer een zwik Supra’s, minstens drie Skyline GT-R’s, een GT-R Nismo, twee Lancer Evo’s en diverse E46 en E92 M3’s in opvallende kleuren, inclusief een Frozen Black Edition en Lime Rock Edition. Bijna genoeg om je te overtuigen de marihuanahandel in te gaan, ware het niet dat de politie de daders op het spoor is gekomen.

Dit is trouwens niet de eerste keer dit jaar dat we een crimineel met een goede smaak in auto’s tegenkomen. In mei trof de politie ook al een leuke verzameling aan in een Spaanse schuur, met als hoofdthema homologatiespecials.

Detailfoto: @paul_ammerlaan